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Staré vosí hnízdo na půdě je v zimě prázdné. Vosy se do něj na jaře nevrátí

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Dennívýzva
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Při podzimním úklidu půdy nebo zahradní kůlny občas pod střechou narazíte na šedé papírové hnízdo, kterého si přes léto nikdo nevšiml. První myšlenkou většinou bývá, že ho musíte okamžitě zlikvidovat. Jakmile ale venku panuje zima a mrzne, žádné nebezpečí vám nehrozí. Hnízdo je totiž tou dobou už dávno prázdné a vosy se do něj na jaře nevrátí.
Vosy, past na vosy, jak se zbavit vos, invaze vos

Vosy, past na vosy, jak se zbavit vos, invaze vos

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.11.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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