Staré vosí hnízdo na půdě je v zimě prázdné. Vosy se do něj na jaře nevrátí

Při podzimním úklidu půdy nebo zahradní kůlny občas pod střechou narazíte na šedé papírové hnízdo, kterého si přes léto nikdo nevšiml. První myšlenkou většinou bývá, že ho musíte okamžitě zlikvidovat. Jakmile ale venku panuje zima a mrzne, žádné nebezpečí vám nehrozí. Hnízdo je totiž tou dobou už dávno prázdné a vosy se do něj na jaře nevrátí.
Co se s vosí kolonií děje na podzim
Celé vosí společenství žije pouze jedno jediné léto. Když na podzim venkovní teploty klesnou pod deset stupňů, dělnice postupně hynou, k čemuž u nás většinou dochází během října nebo listopadu. Zimu přežijí pouze mladé oplozené královny, které staré hnízdo opustí, najdou si v okolí chráněný úkryt a v něm o samotě přečkají mrazy.
S příchodem jara si pak každá z královen postaví úplně nové hnízdo od základů. Podle odborníků z Michiganské státní univerzity vosy starou stavbu nikdy nepoužívají znovu. Pokud tedy na hnízdo narazíte v zimě, máte jistotu, že je už po sezóně.
Jak spolehlivě poznáte, že uvnitř nikdo není
Nejlepším způsobem, jak se o opuštěném hnízdě přesvědčit, je prosté pozorování. Sledujte ho několik dní z bezpečné vzdálenosti. Jestliže se teploty drží pod pěti až osmi stupni a kolem otvoru neuvidíte létat jedinou vosu, hnízdo je prázdné.
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Existují však i výjimky. Během mimořádně teplého podzimu mohou být vosy aktivní ještě v listopadu. Stejně tak se kolonie udrží déle naživu ve vytápěných prostorách, jako jsou garáže nebo kotelny. Jakmile kolem hnízda zaznamenáte pohyb i v chladném počasí, raději se do ničeho nepouštějte sami a zavolejte odborníky.
Co s prázdným hnízdem udělat
Opuštěnou stavbu můžete bez obav nechat na místě. Postupem času se sama rozpadne, s čímž jí venku pomůže počasí i ptáci. Pokud vám ale pod střechou překáží, snadno ji sundáte. Hnízdo bývá k podkladu přichycené jen tenkou stopkou, takže jde lehce odlomit. Stačí ho opatrně strčit do igelitového pytle, pevně zavázat a vyhodit do běžné popelnice.
Pro jistotu si ale na tuto práci vezměte dlouhé rukávy a rukavice. Přímo u hnízda nebo v jeho těsné blízkosti totiž může přezimovat schovaná královna. V chladu je sice zpomalená a sama od sebe neútočí, při nečekaném vyrušení by vás však mohla bodnout. Po sundání hnízda pak nezapomeňte místo dobře očistit od všech zbytků.
Úplně stejně můžete postupovat i v případě, že najdete opuštěné hnízdo sršně. Sršeň obecná je sice u nás zákonem chráněná, ale podle profesionálních hubitelů škůdců se tato ochrana vztahuje pouze na živý hmyz a aktivní kolonie. Prázdné hnízdo po skončení sezóny tak smíte bez obav odstranit.
Proč na jaře zkontrolovat stejné místo
Přestože se vosy do starého papírového hnízda nikdy nevrátí, samotné místo se jim zalíbit může. Mladá královna totiž na jaře hledá co nejlepší útočiště pro novou stavbu a podle zmíněných odborníků si vosy stejný prostor vybírají klidně rok co rok. Osvědčená dutina, kde už dříve kolonie úspěšně přežila léto, je pro nové královny velmi přitažlivá.
Abyste měli příští rok klid, všechny přístupové cesty raději včas utěsněte. Důkladně projděte mezery pod střechou a kolem střešních latí, zkontrolujte okolí střešních oken a zabezpečte větrací otvory. Ideální čas na tyto úpravy je právě na podzim nebo hned začátkem jara, než královny vylétnou z úkrytů. Otvory ale zadělávejte jen tehdy, když máte stoprocentní jistotu, že uvnitř žádné živé vosy nezůstaly.
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Zdroje info: Autor, https://www.canr.msu.edu/news/getting_rid_of_wasps_nests
Náhledové foto: Pixabay
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