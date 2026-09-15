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Úřady vyvlastnily první půdu kvůli obchvatu Zábřehu. Majitelka zemřela v roce 1924

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Kvůli obchvatu Zábřehu na Šumpersku na hlavní trase do Jeseníků již úřady vyvlastnily první pozemky. Jejich majitelka zemřela v roce 1924, dědice se nepodařilo najít. Ochvat zásadně zrychlí cestu na sever Olomouckého kraje.
Úřady vyvlastnily první půdu kvůli obchvatu Zábřehu. Majitelka zemřela v roce 1924

Úřady vyvlastnily první půdu kvůli obchvatu Zábřehu. Majitelka zemřela v roce 1924

Zdroj: Google Maps
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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