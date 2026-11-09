Komunikace lékařů s pacienty je velkým neduhem českého zdravotnictví, říká novinářka Ivana Karásková

Doktore, mluvte se mnou. To je věta, kterou by si asi někdy chtěl říct nejeden pacient. Co vás přivedlo k tomu, že jste se rozhodla věnovat právě vztahům mezi lékaři a pacienty? Byla za tím i nějaká vaše osobní zkušenost?
Byla a docela bolestná. Celý profesní život jsem se s lékaři setkávala jako zdravotnická novinářka, a to bylo moc fajn. Jenže relativně nedávno, už v hluboce seniorském věku, mě poprvé potrefil vážnější zdravotní problém, reflux jícnu. A já měla navíc smůlu, protože údajně rutinní laparoskopická operace se nepovedla a já nemohla sedm měsíců prakticky polykat. Opravil mi to experimentálním zákrokem v IKEMu jistý špičkový specialista. Jen se mnou skoro nemluvil. Zkrátka, během celé této anabáze jsem poznala prostředí nemocnice docela jinak, z pohledu pacientky. Což mě přimělo k zájmu o medicínskou etiku. Nejen o vztahy mezi lékařem a pacientem.
Čím to je, že lékaři dokážou stále dokonaleji léčit naše těla, ale někdy si nedokážou najít pár minut na obyčejný lidský rozhovor?
Komunikace je bohužel velkým neduhem českého zdravotnictví. A prokázaným. Poznatky z České lékařské komory i od Svazů pacientů jednoznačně potvrzují, že stížnosti na chování zdravotníků absolutně převažují nad stížnostmi na jejich medicínské pochybení. Lékaři se často odvolávají na nedostatek času, což ovšem ti, které jsem v knížce oslovila, svorně odmítli. Většinou se shodli, že k empatii musí mít člověk určitou dispozici, nicméně vztah mezi lékařem a pacientem se dá kultivovat a šéf pracoviště by na to měl dohlédnout. Jeden z oslovených mi přiznal, že sám zná několik vynikajících odborníků, kteří jsou zároveň sociálními ignoranty. Klidně by se od nich dal operovat, ale ví, že si s nimi nemá co říct. Na to jsem s trochou černého humoru namítla, že je to přece jen lepší varianta, než skončit v rukou mnohomluvného břídila.
Může být pro pacienta laskavé slovo někdy stejně důležité jako samotná léčba?
O tom není pochyb. Dávno víme, že pozitivní mysl pacienta zlepšuje i léčbu nemoci a urychluje uzdravení. Hezky o tom v knížce vypráví například psychiatr Radkin Honzák. Ten pokládá za opomíjenou součást léčby dokonce i placebo. Podle něj je každá nemoc psychosomatická, ale naše zdravotnictví k tomu nepřihlíží. Podotýká, že doktor není opravář rozumného stroje a medicína založená na důkazech zapomíná na lidskou stránku. Přitom už Napoleonovi lékaři věděli, že pokud armády postupují, zranění se hojí rychleji, než když ustupují.
Mnozí starší lidé si stěžují, že s nimi lékaři jednají trochu jako s dětmi, případně mluví raději s jejich doprovodem než přímo s nimi. Setkala jste se při přípravě knihy s tématem předsudků vůči starším pacientům?
Setkala a je to velmi oprávněný postřeh, tady bych se ovšem lékařů i trošku zastala. Ne vždy je za takovým přístupem přezíravý postoj. Zejména sociálně méně zdatným lékařům se stává, že nedokážou odhadnout psychickou kondici toho kterého seniora. Všichni víme, jak blahodárně působí, když s námi zdravotníci komunikují srozumitelně a zároveň laskavě, přesto jinak než se školákem na 1. stupni. Senior občas v ordinaci také uslyší, že je starý na léčbu. Nad tím se v knížce hezky rozhorlil třeba kardiolog profesor Petr Neužil, který, jak říká, „kašle na tabulky“ a nesnáší jakékoliv limity ve smyslu stáří a nemožnost výkonu. Podstatný je zájem pacienta o vlastní zdraví a motivace k zdravému životnímu stylu. Všem nám jde o to, abychom si prodloužili roky života ve zdraví. U nás je to v průměru 62 let, čímž zůstáváme cirka tři roky za průměrem v EU.
Dříve platilo, že co řekl pan doktor, bylo téměř svaté. Dnes si pacienti hledají informace na internetu, přicházejí s vlastní diagnózou a lékaře někdy otevřeně zpochybňují. Změnily se podle vašich respondentů role lékaře a pacienta? A kde je hranice mezi pacientem, který se zajímá o své zdraví, a tím, který už lékaři práci spíše komplikuje?
Ano, za bývalého režimu fungoval takzvaný paternalistický vztah mezi lékařem a pacientem, zatímco dnes se prosazuje vztah partnerský. V tomto bodě se ale postoj lékařů, které jsem oslovila, trošku lišil, a to podle věku. Ti starší se shodli, že úplná rovnost mezi nimi panovat nemůže. Ti „přemoudřelí“ nemocní, kteří jsou s to na základě informací z internetu poradit lékaři rovnou postup léčby, leckoho iritovali a v knížce na to téma dávají k lepšímu i úsměvné historky. Podle nich lékař musí mít vždy tu „svrchní ruku“. Naopak třeba Tomáš Šebek partnerský přístup uplatňuje. Dobře informovaného a zvídavého pacienta bere jako rovnocenného partnera v diskusi.
Zpovídala jste deset zkušených lékařů, mezi nimi Pavla Pafka, Radkina Honzáka nebo právě zmíněného Tomáše Šebka. Překvapil vás některý z nich svými názory?
Třeba opět Tomáš Šebek, a to svou až provokativní otevřeností. Ostatně, to je o něm známo. Rád třeba používá větu, že každý lékař má svůj hřbitov. Vadí mu, že v Česku lékaři mají problém uznat chybu a klidně některé z těch svých v knížce popíše a dodává: „Nejsme bohové, kteří všechno vyřeší.“ Zdůrazňuje, že i banální zákrok se může zvrtnout, a dokonce skončit tragicky. Kreativitou a humorem nezklamal Radkin Honzák, který mi vtipně líčil zkušenosti s pacienty problematickými, jak se vyjádřil, pacienty na zabití. Dodávám, že jsem si k rozhovorům vybrala lékaře různého věku a různých odborností, které ovšem spojoval zájem o etická témata.
Jedním z témat knihy je také otázka, jak pacientovi sdělovat nepříjemnou pravdu. Chtějí podle vás lidé opravdu vždycky slyšet všechno, i když je diagnóza velmi vážná?
„Moji“ lékaři se shodují v tom, že sdělování špatných zpráv představuje jednu z nejnáročnějších situací, která klade nároky na jistou psychologickou dovednost lékaře. A vždycky je to tak trochu magie. Jak mi popsala paliatrička Kateřina Rusinová, někdo potřebuje jasné informace, jiný ticho a čas a dalšímu musí předávat základní sdělení v menších dávkách. Dnes už se u nás nepreferuje milosrdná lež, jako tomu bývalo dříve. Platí ale, že lékař nikdy nesmí brát pacientovi naději. Hezké postřehy z praxe má k tomu třeba profesor Pafko. Jak říká, někoho krásně odoperujete, zdá se to být víc než dobré a za čtvrt roku dostanete parte. A naopak, pacient více než beznadějný se k vám nadšeně hlásí i po letech.
Představme si člověka, kterému je sedmdesát nebo osmdesát let, jde k lékaři, má obavy, spoustu otázek, ale také pocit, že pana doktora nesmí zdržovat. Co byste mu po zkušenostech z přípravy knihy poradila?
Přesně tak se mnozí starší pacienti cítí. Přestože jim lékař všechno zevrubně vysvětlí, mnohdy mu neporozumí, nebo si ve stresu zapamatují jen něco. Osobně taky nechci přetíženého lékaře, který má plnou čekárnu, zdržovat. A už párkrát mě napadlo, že si rozmluvu přiznaně nahraju na diktafon, abych informace mohla doma v klidu pobrat. Někteří pacienti to na diskusních fórech dokonce doporučují. Také jsem už několikrát využila umělou inteligenci, která mi lékařskou zprávu přeložila do srozumitelné řeči.
Už dříve jste napsala knihu Staří a nezkrotní, v níž jste představila osobnosti, které dokážou stárnout s nadhledem a humorem. Přemýšlela jste při práci na nové knize také o tom, jak se s přibývajícím věkem mění náš vztah k lékařům, nemocem a vlastní konečnosti?
Přemýšlela, o to víc, že jsem hodně dlouho lékaře prakticky nepotřebovala, takže to byl pak tvrdý náraz. Do své tehdejší knížky jsem záměrně vybrala známé osobnosti, mnohdy už devadesátníky, inspirativní tím, s jakým nadhledem svoje stáří zvládají. Navzdory zdravotním i jiným těžkostem. Taky se bojím dalšího stárnutí a úbytku sil, ale ještě víc jsem zvědavá, jaké to bude dál a kolik zkušeností s lékaři ještě zažiju. Osobně hodně vsázím na humor. Nechtěla jsem, aby čtenář mé knížky získal pocit, že je nemocnice jen smutným místem. Proto jsou v ní i odlehčené pasáže, například ústy internisty docenta Petra Bartůňka, který sbíral lékařské historky. Nejedna svědčí o tom, že i mezi námi pacienty jsou lidé všelijací, včetně podivínů, a ani s námi to doktoři kolikrát nemají lehké. Co si myslet třeba o pacientce, která známému plastickému chirurgovi Janu Měšťákovi napsala dopis, v němž se ptala, zda by bylo možné dát do levého silikonového prsního implantátu popel jejího zemřelého psa Andyho. Pejska velice milovala a přála si ho mít pořád blízko srdci. Suma sumarum, pořád platí, že si lékařů velice vážím. Vždyť mají obří zodpovědnost za naše zdraví a životy. Když herci v divadle vypadne text, nebo prodavačka špatně spočítá nákup, z toho se takříkajíc nestřílí. Chybujeme všichni, jen doktorům se to hůř odpouští.
Ivana Karásková (1952) je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Palackého, na tamní katedře bohemistiky vykonala i rigorózní zkoušku. Její novinářská dráha je spjata s MF DNES, s magazíny tohoto listru stále spolupracuje. Zabývala se tématy z oblasti medicíny, kriminalistiky a sociálních patologií. Spolupracovala na dvou publikacích Karla Pacnera, týkajících se elity české medicíny a vědy. V nakladatelství Triton jí vyšlo několik knih, naposled dva knižní rozhovory (O češtině s Karlem Olivou a Tajemná řeč genů). Před deseti lety se přestěhovala z Brna do Prahy.