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Z chudoby až na vrchol UFC. Ngannou se pak vzdal titulu kvůli vlastní svobodě

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Francis Ngannou vyrůstal v chudobě v Kamerunu a od deseti let pracoval v pískovně. O dvě dekády později se stal šampionem UFC a pak organizaci opustil, protože chtěl větší kontrolu nad vlastní kariérou.
Z chudoby až na vrchol UFC. Ngannou se pak vzdal titulu kvůli vlastní svobodě

Z chudoby až na vrchol UFC. Ngannou se pak vzdal titulu kvůli vlastní svobodě

Zdroj: PFL MMA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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