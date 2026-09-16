Z chudoby až na vrchol UFC. Ngannou se pak vzdal titulu kvůli vlastní svobodě

Francis Ngannou si v UFC vybudoval pověst těžké váhy, která dokáže zápas ukončit jediným úderem. Knokautoval Alistaira Overeema, Caina Velasqueze, Juniora dos Santose nebo Stipeho Miocice. Nejdůležitější risk své kariéry však podstoupil ve chvíli, kdy už pás šampiona držel.
Písek, migrace, Paříž
Ngannou se narodil v kamerunském Batié do velmi chudých poměrů. Podle jeho vlastní nadace přestal chodit do školy a už jako desetiletý pracoval s dospělými v pískovně. V pětadvaceti letech se rozhodl opustit Kamerun s představou, že se jednou stane profesionálním boxerem. Cesta do Evropy vedla přes poušť i Středozemní moře a po příjezdu do Španělska strávil dva měsíce v detenčním zařízení.
Později se dostal do Paříže, kde nějakou dobu neměl stálé bydlení. Právě tam se jeho původní boxerský plán začal měnit. Přes Francise Carmonta a trenéra Fernanda Lopeze se dostal k MMA Factory, začal trénovat smíšená bojová umění a v roce 2013 nastoupil k prvnímu profesionálnímu zápasu. O dva roky později už debutoval v UFC.
Šampion, který odešel
Síla z Ngannoua rychle udělala jednu z nejnebezpečnějších těžkých vah. První titulovou šanci proti Stipemu Miocicovi v roce 2018 nezvládl a prohrál na body. Do odvety se však vrátil po sérii rychlých ukončení a v březnu 2021 Miocice ve druhém kole knokautoval. UFC ho eviduje jako šampiona těžké váhy z let 2021 až 2023, přičemž jedinou obhajobu zvládl proti Cirylu Ganeovi.
Právě jako šampion se dostal do sporu s UFC o podobu další smlouvy. V rozsáhlém rozhovoru pro The MMA Hour vysvětloval, že neřešil pouze výši odměny. Chtěl větší smluvní volnost, možnost věnovat se boxu a otevřel také témata vlastních sponzorů, zdravotního pojištění bojovníků nebo jejich zastoupení při jednáních. K nové dohodě nedošlo a Ngannou odešel z UFC jako úřadující šampion.
Další vývoj ukázal, proč pro něj byla smluvní volnost tak důležitá. V roce 2023 uzavřel dohodu s PFL, která mu přinesla také podíl a vedoucí roli v PFL Africa. Současně mohl zamířit do profesionálního boxu. Proti Tysonu Furymu při debutu dokázal poslat světového šampiona k zemi a prohrál až na dělené rozhodnutí, proti Anthonymu Joshuovi pak utrpěl KO ve druhém kole. Do MMA se vrátil vítěznými knokauty nad Renanem Ferreirou a později Philippem Linsem, kterého v květnu 2026 ukončil na akci MVP už v prvním kole.
Ngannouův příběh proto není jen cestou chudého kluka k pásu UFC. V okamžiku, kdy měl jako šampion nejsilnější vyjednávací pozici, odmítl jistotu, která podle něj znamenala příliš malou kontrolu nad další kariérou. Potom skutečně přešel mezi organizacemi, boxoval s největšími jmény těžké váhy a dál rozhodoval, kam svou cenu na trhu bojových sportů posune.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka