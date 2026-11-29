WhatsApp testuje vlastní eSIM. Mobilní data pro zahraniční cesty půjde koupit přímo v aplikaci
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WhatsApp testuje vlastní eSIM. Mobilní data pro zahraniční cesty půjde koupit přímo v aplikaciZdroj: Dotekamanie.cz
Článek byl publikován 29.11.2026 06:46
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