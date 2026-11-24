Android Fast Switch: Google připravuje rychlé střídání eSIM mezi telefony
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Android Fast Switch: Google připravuje rychlé střídání eSIM mezi telefonyZdroj: Google
Článek byl publikován 24.11.2026 09:31
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