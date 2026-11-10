Zranění horolezce na Ořešníku. Padal z deseti metrů

Zranění horolezce na Ořešníku. Padal z deseti metrůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zranění horolezce na Ořešníku. Padal z deseti metrůZdroj: Horská služba ČR
Článek byl publikován 10.11.2026 07:45
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