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Rodačka z Chebu, herečka Daniela Kolářová, dnes slaví 80 let

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Herečka Daniela Kolářová, která se narodila 21. září 1946 v Chebu, se objevila ve stovce filmů a desítkách seriálů, přesto se ale vždy považovala hlavně za divadelní herečku. Většinu kariéry strávila v pražském Vinohradském divadle, krátce se angažovala také v politice.
Rodačka z Chebu, herečka Daniela Kolářová, dnes slaví 80 let

Rodačka z Chebu, herečka Daniela Kolářová, dnes slaví 80 let

Zdroj: KVIFF
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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