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Apple, Samsung a Google mohou v USA čelit zákazu dovozu kvůli patentům na prostorový zvuk

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Apple, Samsung a Google čelí ve Spojených státech novému patentovému sporu, který by v krajním případě mohl skončit zákazem dovozu některých jejich zařízení. Americká Komise...
Apple, Samsung a Google mohou v USA čelit zákazu dovozu kvůli patentům na prostorový zvuk

Apple, Samsung a Google mohou v USA čelit zákazu dovozu kvůli patentům na prostorový zvuk

Zdroj: Boomcloud360
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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