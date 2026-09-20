Apple, Samsung a Google mohou v USA čelit zákazu dovozu kvůli patentům na prostorový zvukPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Apple, Samsung a Google mohou v USA čelit zákazu dovozu kvůli patentům na prostorový zvuk
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Firma Honor těsně před oznámením nového telefonu dává nahlédnout do svých karet. Novinku na mobilním trhu...
Přinášíme pravidelný souhrn toho nejzajímavějšího, co se v uplynulém týdnu objevilo na Dotekománii. Zde je...
Společnost Samsung finišuje s novými tablety do aktuální řady Galaxy Tab S12, které právě teď přibližuje...
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