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Čepici na uši po svatém Matouši, radili staří hospodáři. Teplotní extrémy z Klementina jim dávají za pravdu

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21. září přináší do meteorologických tabulek neuvěřitelné teplotní extrémy. Stará pranostika o čepici na uši má svůj pevný historický základ.
Meteorologická stanice na nádvoří Klementina.

Meteorologická stanice na nádvoří Klementina.

Zdroj: FOTO:VitVit, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
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