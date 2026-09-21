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Stačilo prodloužit výdech a lidé začali víc riskovat. Mozek přitom nezapomněl na možné ztráty

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Rada „nejdřív se zhluboka nadechnout“ se používá před hádkou, těžkým rozhodnutím i stresující zkouškou. Většinou předpokládáme, že změněné dýchání člověka jednoduše uklidní. Experiment publikovaný v časopise Neuron ale naznačuje, že propojení mezi dechem, tělem a rozhodováním může zasahovat až do způsobu, jakým mozek počítá hodnotu možného zisku.
Stačilo prodloužit výdech a lidé začali víc riskovat. Mozek přitom nezapomněl na možné ztráty

Stačilo prodloužit výdech a lidé začali víc riskovat. Mozek přitom nezapomněl na možné ztráty

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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