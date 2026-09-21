Schick má víc gólů než Kane a v Bundeslize mu nikdo nestačí. Český fandy ale musí mrzet jedna věc

20. září 2026 otevřel Schick skóre domácího duelu Leverkusenu s Lipskem, který jeho tým vyhrál 2:0. Byl to jeho čtvrtý gól ve čtvrtém ligovém zápase sezony. Když se podíváte na tabulku střelců Bundesligy po kompletním 4. kole, najdete českého útočníka na děleném prvním místě, společně s Michaelem Olisem z Bayernu, oba se čtyřmi zásahy. Harry Kane, loňský král soutěže s 36 góly, je o trefu zpět. A právě v téhle chvíli, kdy Schick drží krok s absolutní špičkou, potvrdil trenér české reprezentace Santi Denia, že se hráč k národnímu týmu připojit nechce.
Čísla, která mluví jasně
Srovnání tří nejlepších střelců Bundesligy po 4. kole odhaluje víc než jen počet gólů.
|Hráč
|Góly
|Minuty
|Gól / minuty
|Penalty
|Patrik Schick
|4
|261
|~65 min
|0
|Michael Olise
|4
|303
|~76 min
|0
|Harry Kane
|3
|295
|~98 min
|1
Schick potřebuje na gól zhruba 65 minut. Olise 76, Kane téměř sto. Navíc: Kane jeden ze svých tří zásahů proměnil z penalty, zatímco Schick ani Olise z pokutového kopu neskórovali. V čisté efektivitě ze hry je český útočník před oběma.
Důležitý je i kontext Kaneovy sezony. Angličan přišel do ročníku 2026/27 po životním roce, 36 bundesligových gólů za minulou sezonu. Schickův náskok tedy nevzniká proti unavenému soupeři, ale proti hráči na vrcholu.
Nejostřejší start za poslední roky
Čtyři góly za 261 minut jsou pro Schicka tempo, které překonává cokoli z jeho předchozích sezon v Leverkusenu. V ročníku 2024/25 nastřílel 21 branek za 1 684 minut, o rok později 16 gólů za 1 995 minut. Jeho dosud nejlepší kompletní sezona, 2021/22, kdy ho Bayer Leverkusen vyhlásil hráčem roku, přinesla 24 gólů ve 27 zápasech a průměr jednoho gólu každých 87 minut.
Teď je na 65 minutách. Vzorek je zatím malý, čtyři zápasy nejsou sezona. Ale směr je jednoznačný a forma reálná; nejde o jeden výbuch, ale o konstantní střelbu od prvního kola.
Leverkusen jako celek přitom rozhodně neletí na vlně euforie. Po čtyřech kolech je pátý se sedmi body a skórem 10:5. Doma je stoprocentní, dvě výhry, nula inkasovaných gólů. Venku ale získal jediný bod ze dvou zápasů, včetně úvodní porážky 2:3 s nováčkem z Elversbergu. Schick střílí, ale tým kolem něj teprve hledá stabilitu.
Proč Schick nechce hrát za Česko
Příběh Schickova rozchodu s reprezentací nezačal jedním zápasem. Sám ho popsal jako dlouhodobou frustraci, kterou mistrovství světa v létě 2026 jen potvrdilo. „Nic se nemění,“ shrnul veřejně svůj pohled. Kritizoval laxní a neprofesionální fungování kolem národního týmu, logistiku, regeneraci, celkové zázemí. Mistrovství světa podle jeho slov nebylo zlomem, ale „třešničkou“, která ho utvrdila v rozhodnutí.
Klíčové je, co z jeho výroků plyne pro budoucnost. Schick neřekl: „Nechci hrát pod tímhle trenérem.“ Řekl, že problém leží hlouběji. Nový kouč může změnit herní tvář, ale sám nevyřeší systémové věci, které Schickovi vadí. A dodal, že se jeho rozhodnutí „asi nezmění“.
Denia na tiskové konferenci 18. září potvrdil stav věcí střízlivě: hráč se připojit nechce. Pavel Nedvěd, který Deniu na tiskovce doprovázel, požádal novináře, aby se bavili o těch, kteří v týmu jsou.
Co to znamená pro českou reprezentaci
Česko se v nejbližších týdnech postaví v Lize národů Chorvatsku, dvakrát Anglii a Španělsku. Denia ve své první nominaci pracuje s Tomášem Chorým jako čistým hrotem, Adamem Hložkem jako variabilnějším řešením a Václavem Šulcem v kombinační roli. Nikdo z nich ale momentálně nespojuje to, co Schick nabízí pohromadě: bundesligovou produktivitu jednoho gólu za 65 minut, výškovou převahu ve vápně a instinkt zakončovatele v nejlepší formě.
Nejde jen o jméno na soupisce. Jde o útočníka, který právě teď reálně patří mezi tři nejefektivnější střelce nejsilnější ligy v Evropě, a který za Česko hrát nechce. Podle nás je naděje na rychlý návrat minimální. Schick nestanovil konkrétní podmínky, ale z jeho slov je zřejmé, že by musel vidět dlouhodobý a hmatatelný důkaz, že se reprezentace systémově změnila. Takový signál zatím nepřišel.
Bundesliga běží dál a Schick v ní střílí jako nikdy předtím. Český dres ale visí v šatní skříni, kterou nemá důvod otevírat.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle