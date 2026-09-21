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Slavná golfistka pózovala v bikinách a lidé ji obvinili z podvodu. Spiranac musela vysvětlovat, že fotku nevytvořila AI

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Fanoušek označil její vlasteneckou fotku za dílo umělé inteligence. Spouštěčem nebyla postava, ale pozadí s vlajkou a ohňostrojem.
Slavná golfistka pózovala v bikinách a lidé ji obvinili z podvodu. Spiranac musela vysvětlovat, že fotku nevytvořila AI

Slavná golfistka pózovala v bikinách a lidé ji obvinili z podvodu. Spiranac musela vysvětlovat, že fotku nevytvořila AI

Zdroj: Keith Allison/ Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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