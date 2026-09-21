Nedvědova dcera na Instagramu naznačila, co si myslí o otcově nové ženě. Na svatbu s Rolins pak vůbec nedorazila

2. září 2026 si Pavel Nedvěd a Dara Rolins řekli své „ano“ u italského jezera Lago Maggiore. Dara sdílela na Instagramu fotografii s popiskem „Svoji :)“ a pro Novu potvrdila, že obřad proběhl v úzkém kruhu. Jenže právě ten úzký kruh měl nápadnou mezeru: na společných záběrech chyběla Nedvědova dcera Ivana i syn Pavel junior. Když se novináři Dary zeptali proč, odpověděla stručně: jde o Pavlíkovo soukromí. Jenže soukromí je jedna věc. Veřejné instagramové stopy Ivany Nedvědové jsou věc druhá.
Sedm let jedné linie
Příběh nezačíná svatbou. Začíná létem 2019, kdy se rozpadlo manželství Pavla Nedvěda s Ivanou Nedvědovou starší. V srpnu toho roku dcera Ivana zveřejnila na Instagramu dlouhý text věnovaný matce: „Přála bych všem mámu, jako je ta moje… nejlepší a nejupřímnější kamarádka.“ Tehdy se v médiích skloňovalo jméno Lucie Anovčínová, Nedvědovy tehdejší partnerky. Ivana na ni přímo neútočila. Místo toho udělala něco účinnějšího: veřejně se postavila na matčinu stranu.
O Vánocích 2019 přišel další signál. K fotce obou rodičů z vánočního večírku Juventusu přidala popisek „Pár stvořený v nebi“. Zpráva byla čitelná: rodiče patří k sobě.
V prosinci 2021 Pavel Nedvěd veřejně potvrdil vztah s Darou Rolins. A ještě v dubnu 2024 Ivana sdílela snímek se třemi kávami a popiskem: „Máma a táta neboli espresso tým tohle ráno.“ Doplněný srdíčkem. Tři kávy, dva rodiče, jedna dcera. Dara v tom obrázku nefiguruje.
Setkání, které se nekonalo
Zajímavé není jen to, co Ivana říká. Zajímavé je i to, co říká Dara. V červenci 2022 na karlovarském festivalu přiznala, že se s Nedvědovými dětmi osobně ještě nepotkala. „Nebyla zatím příležitost,“ vysvětlila. O rok později v podcastu Superchat potvrdila, že se situace nezměnila, ani po více než dvou letech vztahu k setkání nedošlo. Důvod? Každý žije v jiné zemi a ona to prý respektuje.
Tři roky bez jediného osobního setkání s dětmi partnera. To není náhoda ani logistický problém. Je to vzorec.
Co z toho vyčíst, a co ne
Důležité je odlišit, co víme, od toho, co domýšlíme. Ivana Nedvědová nikdy veřejně Daru Rolins nejmenovala, nenapadla, nezkritizovala. Žádný přímý útok, žádná veřejná hádka. Co ale existuje, je konzistentní řada gest:
- Srpen 2019 – veřejná podpora matky v době rozchodu rodičů
- Prosinec 2019 – „Pár stvořený v nebi“ k fotce rodičů
- Duben 2024 – „Máma a táta neboli espresso tým“
- Září 2026 – absence na otcově svatbě
Každý z těchto bodů sám o sobě nic nedokazuje. Dohromady ale skládají obraz člověka, který důsledně vrací otce do původní rodiny a novou partnerku z toho obrazu vynechává. Nejde o válku. Jde o tiché, ale čitelné ne.
Otázka, která visí ve vzduchu
Ivana Nedvědová se sama chystá na svatbu s americkým tenistou Sebastianem Kordou. Podle Kordova vyjádření pro ATP Tour si organizaci vzala na starost právě ona. Česká média okamžitě začala spekulovat, zda na Ivanině svatbě usedne Dara Rolins mezi hosty. Veřejně potvrzené není nic, ani seznam hostů, ani pozvánka, ani odmítnutí. Dokud ale neexistuje důkaz, že se Dara s Ivanou vůbec někdy osobně setkaly, je jakýkoli odhad předčasný.
Pavel Nedvěd po svatbě poskytl s Darou první společný rozhovor pro Novu. Stojí za ní veřejně, jednoznačně. Syn Pavel junior se k celé situaci nevyjádřil vůbec, ve veřejném prostoru je výrazně tišší než sestra. Jediné, co o něm víme jistě, je totéž co o Ivaně: na svatbě nebyl.
Sedm let instagramových vzkazů, tři roky bez osobního setkání, prázdná židle u Lago Maggiore. Ivana Nedvědová nikdy neřekla jediné ostré slovo. Nemusela.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta