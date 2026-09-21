Kdo platí opravy v nájmu? Komu to spadne na hlavu a komu nePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kdo platí opravy v nájmu? Komu to spadne na hlavu a komu ne
Ještě před pár lety to byl nenápadný stromek u plotu. Dnes má několik metrů, mohutnou korunu a odpolední...
Zatímco některé plody se při několika teplých dnech ještě bez problémů vybarví, jiné zůstávají zelené a s...
Rodinný dům bývá často majetkem, ke kterému se vážou vzpomínky několika generací. Když ale jeho majitelka...
Ještě včera nebylo mezi stébly nic a po nočním dešti je trávník najednou plný hub. Pár jich roste pod...
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