Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Kdo platí opravy v nájmu? Komu to spadne na hlavu a komu ne

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Stejně jako v každém jiném bytě, i v tom pronajatém je potřeba jednou za čas něco opravit, udělat nebo zrekonstruovat. Jaké opravy jdou za nájemcem a jaké za pronajímatelem?
Kdo platí opravy v nájmu? Komu to spadne na hlavu a komu ne

Kdo platí opravy v nájmu? Komu to spadne na hlavu a komu ne

Zdroj: Canstockphoto
Reklama
Další články z Home-in-Cube
Zajímavý byt s rozlohou 48 m²: Koupelnu „vyšoupli“ do obytného prostoru
Zajímavý byt s rozlohou 48 m²: Koupelnu „vyšoupli“ do obytného prostoru
Sousedův strom vám bere slunce? Dva metry od plotu nemusí znamenat, že je všechno v pořádku
Sousedův strom vám bere slunce? Dva metry od plotu nemusí znamenat, že je všechno v pořádku

Ještě před pár lety to byl nenápadný stromek u plotu. Dnes má několik metrů, mohutnou korunu a odpolední...

Zelená rajčata nemusí přijít nazmar. Mnohá ještě dozrají
Zelená rajčata nemusí přijít nazmar. Mnohá ještě dozrají

Zatímco některé plody se při několika teplých dnech ještě bez problémů vybarví, jiné zůstávají zelené a s...

Babička přežila své děti: Kdo po ní zdědí dům?
Babička přežila své děti: Kdo po ní zdědí dům?

Rodinný dům bývá často majetkem, ke kterému se vážou vzpomínky několika generací. Když ale jeho majitelka...

Vyrostly vám na trávníku houby? Důvod k panice to většinou není
Vyrostly vám na trávníku houby? Důvod k panice to většinou není

Ještě včera nebylo mezi stébly nic a po nočním dešti je trávník najednou plný hub. Pár jich roste pod...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

Všechny články tohoto autora →
Home-in-Cube
Další články z kategorie Bydlení
Zobrazit více
LifestyleBydlení
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.