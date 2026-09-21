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České lesy zaplavili politici: Vystrčil našel houbařský ráj, Výborný se stal terčem vtípků

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Na chvíli zapomněli na politické rozpory a vyměnili jednací sály za české lesy. Houbařské vášni propadla celá řada známých tváří. Zatímco někteří ukázali plné košíky, Marek Výborný (50) zaujal výstavním hřibem i nečekaným modelem.
Politici

Politici

Zdroj: herminapress/ Instagram.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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