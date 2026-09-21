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Harmon Rabb z JAGu slaví 66. David James Elliott zestárl, svůj seriálový šarm ale neztratil ani po 30 letech

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Charismatický právník ze seriálu JAG slaví 66 let. David James Elliott vyměnil ruch Hollywoodu za ostrovní klid a rodinné zázemí po boku jediné ženy.
David James Elliott v seriálu JAG

David James Elliott v seriálu JAG

Zdroj: FOTO:distr. TV Seznam
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