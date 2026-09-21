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Kdo je nová profesorka McGonagallová? Herečka se zázemím v divadle se na svou roli těší

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Za tři měsíce se o Vánocích konečně dočkáme seriálové adaptace knižní série o Harrym Potterovi. Na počest tohoto milníku jsme si pro vás připravili další ze série článků o hercích přebírajících pochodně po svých předchůdcích. Po Snapeovi, Brumbálovi a Hagridovi přišla řada na profesorku Minervu McGonagallovou, které se ujme divadelní, televizní i filmová herečka Janet McTeer. Stejně jako její kolegové, i ona k projektu přistupuje s respektem a zároveň jistým nadšením, které s sebou práce na franšíze této velikosti automaticky přináší.
Kdo je nová profesorka McGonagallová? Herečka se zázemím v divadle se na svou roli těší

Kdo je nová profesorka McGonagallová? Herečka se zázemím v divadle se na svou roli těší

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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