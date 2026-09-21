Kdo je nová profesorka McGonagallová? Herečka se zázemím v divadle se na svou roli těší

Trojici mladých čarodějů si zahrají Dominic McLaughlin, Alastair Stout a Arabella Stanton jako Harry, Ron a Hermiona v tomto pořadí. Učitelský sbor pak vedle McTeerové doplní John Lithgow, Nick Frost a Paapa Essiedu, který se díky svému obsazení stal terčem nenávisti ze strany fanoušků a celá kauza ohledně jeho podání Severa Snapea je ověšena kontroverzí. To samé se naštěstí nedá říct o McTeer – s ní jsou internetoví válečníci většinově spokojení a vkládají v ni důvěru.
Janet McTeer se narodila roku 1961 v Newcastle upon Tyne na severu Anglie. Od útlého věku se zajímala o divadlo, což ji dovedlo až na Královskou akademii dramatického umění v Londýně, kam nastoupila v sedmnácti letech. Svého jevištního debutu se dočkala ve třiadvaceti, kdy ztvárnila titulní roli v Matce Kuráži a jejích dětech Bertolta Brechta. Vrchol její divadelní kariéry přišel v roce 1997, kdy za ztělesnění Nory z Domečku pro panenky Henrika Ibsena získala rovnou dvě ocenění, a to cenu Laurence Oliviera a cenu Tony. V divadelním herectví stále pokračuje vedle své kariéry jako filmová a televizní herečka.
Na obrazovkách se poprvé objevila roku 1985 v britském policejním procedurálu Juliet Bravo, šlo však pouze o epizodní roli. Opravdovou příležitost ukázat svůj talent dostala až v adaptaci historického románu Mary Webb Precious Bane. Velkého úspěchu se dočkala o patnáct let později, kdy v roce 1999 získala nominaci na Oscara za Toulavé boty. Druhá šance na zlatou sošku přišla za Alberta Nobbse roku 2011. V poslední době jste ji mohli zahlédnout například v nejnovějším Mission: Impossible – Poslední zúčtování nebo seriálech Země gangů po boku Toma Hardyho a netflixovém Kaosu, kde si střihla roli antické řecké bohyně Héry.
McTeer se na svou interpretaci profesorky přeměňování Minervy McGonagallové těší a seriál vnímá jako skvělou příležitost. Vícekrát se k natáčení vyjádřila skoro jako ke vstupu do jiného světa. Čirá škála produkce v ní opakovaně vyvolává úžas, až někdy nemůže uvěřit tomu, že doopravdy může být součástí takto velkolepého projektu. „Opravdu se každý den štípám,“ svěřila se. Každopádně definitivně doufá, že se ze snu neprobudí.
Nechybí však ani strach a pochybnosti. Velikost a propracovanost placů a počet lidí přítomných při natáčení v ní budí respekt, který si do práce na tomto seriálu nedokázala představit. Zdráhá se zároveň převzít odpovědnost za fanoušky milovanou postavu od oscarové dámy Maggie Smith, kterou uvádí jako jednu z jejích hereckých ikon. „(…) Je to skvělé, ale snažím se říct, že to je děsivé, protože Maggie byla prostě tak neuvěřitelná, takže přebírat žezlo se zdá být velkou událostí.“ Celá generace má výkon Smith s McGonagallovou spojený a stejně jako u jejích kolegů bude McTeer muset bojovat o důvěru a přijetí nadšenců do světa Harryho Pottera.
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Zdroje: Britannica, Movieweb, Kinobox