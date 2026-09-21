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Skoro polovina Čechů vytírá jednou týdně. Kdo bydlí sám, vytře až po 14 dnech, rodina s dětmi a psem musí obden

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Mezi jedním vytřením za tři týdny a mopem v kuchyni každý druhý den je propast, a přitom může být správně obojí. Rozhoduje provoz v konkrétní místnosti a materiál, po kterém mop jezdí.
Skoro polovina Čechů vytírá jednou týdně. Kdo bydlí sám, vytře až po 14 dnech, rodina s dětmi a psem musí obden

Skoro polovina Čechů vytírá jednou týdně. Kdo bydlí sám, vytře až po 14 dnech, rodina s dětmi a psem musí obden

Zdroj: Foto: Ina Sodersten - licence CC BY 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Zahrada

Praktické rady a inspirace pro zahradu během celého roku. Pěstování, péče o rostliny, škůdci, zahradní práce, sezónní úkoly i jednoduché nápady, které pomohou zahradu udržet zdravou a krásnou.

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