Aktualizace Windows 11 vypíná zvuk a mikrofon na řadě počítačů. Chyba uznána, ale oprava zatím neexistuje

Aktualizace KB5124008, kterou Microsoft uvolnil 8. září 2026 jako pravidelný měsíční bezpečnostní balík pro Windows 11 ve verzích 24H2 (build 26100.9445) a 25H2 (build 26200.9445), způsobila na části počítačů úplnou ztrátu zvukového výstupu. Nejde o plošný problém všech strojů s Windows 11, postižena jsou konkrétně zařízení spadající do standardu USB Audio Class 1.0, tedy typicky starší USB DAC převodníky, USB headsety nebo USB mikrofony, které Windows obsluhují vestavěným ovladačem Usbaudio.sys. Microsoft problém oficiálně otevřel 11. září 2026 na stránkách Windows Release Health. O tři dny později, 14. září, vydal mimořádnou záplatu KB5129195, ta ale řeší jen část symptomů. Plná oprava všech projevů chyby k dnešnímu dni oznámena nebyla.
Co přesně aktualizace rozbila
Symptomy, které Microsoft veřejně popisuje, jsou nepříjemně rozmanité. Na některých sestavách se USB audio zařízení ve Správci zařízení vůbec nespustí a zobrazí chybu „This device cannot start (Code 10)“. Jinde zvuk zdánlivě funguje, ale hlasitost zůstává na nule a ovladače hlasitosti nereagují. Další uživatelé narazí na nedostupné nebo zamrzlé nastavení zvuku.
Část zařízení přitom ve dvoukanálovém stereu hraje normálně, problém se projeví až při přepnutí do 8kanálového nebo 3D režimu. Právě tento konkrétní symptom řeší mimořádná záplata KB5129195 ze 14. září. Zbytek nikoliv.
Co se týká mikrofonu: Microsoft ve výčtu symptomů explicitně zmiňuje především ztrátu zvukového výstupu. Ovladač Usbaudio.sys ale obsluhuje i USB mikrofony spadající do stejné třídy, takže i ty může chyba zasáhnout. Jde o logickou dedukci z architektury ovladače, ne o samostatně potvrzený symptom.
Koho se problém týká a koho ne
Microsoft nevyjmenovává konkrétní značky ani modely počítačů. Rozhodující není výrobce, ale typ připojeného zvukového hardwaru. Pokud počítač s Windows 11 24H2 nebo 25H2 používá USB audio zařízení standardu 1.0, je v rizikové skupině. Poznat to lze ve Správci zařízení, kde se takové zařízení zobrazuje pod kategorií „Ovladače zvuku, videa a herních zařízení“ a Windows pro něj používají systémový ovladač Usbaudio.sys místo proprietárního softwaru od výrobce.
Naopak mimo hlavní oblast dopadu by měla být:
- Interní zvuková karta notebooku nebo desktopu (jiný ovladač, jiná cesta)
- HDMI/DisplayPort audio přes grafickou kartu
- Čistě Bluetooth sluchátka a reproduktory, která běží přes oddělenou Bluetooth audio cestu s profily A2DP a HFP
Pozor ale na bezdrátová sluchátka s USB donglem. Ta se systému mohou hlásit jako USB audio zařízení, a pak spadají do stejné rizikové kategorie.
Důležité je také to, že dopad na obě větve Windows 11 je identický. Microsoft popisuje pro 24H2 i 25H2 stejné symptomy, stejné datum otevření problému i stejný stav opravy. Liší se jen číslo buildu.
Co dělat, když vám zvuk přestal fungovat
Microsoft nenabízí univerzální řešení pro všechny symptomy. Praktický postup, který lze z dostupných informací sestavit:
- Ověřte příčinu. Zkontrolujte v historii aktualizací, zda se KB5124008 nainstalovala těsně před výpadkem zvuku.
- Zkuste dvoukanálový režim. Pokud zvuk selhává jen ve vícekanálovém nebo 3D nastavení, přepněte na stereo.
- Nainstalujte KB5129195. Tato mimořádná záplata se stahuje automaticky přes Windows Update a řeší alespoň selhání v 8kanálovém a 3D režimu.
- Při přetrvávajícím výpadku zvažte odinstalaci aktualizace. Jde o nouzový krok, návod je dostupný přímo v nastavení Windows. Počítejte ale s tím, že přijdete o zářijové bezpečnostní záplaty a Microsoft negarantuje, že odinstalace zvuk ve všech případech obnoví.
- Pozastavte další aktualizace. V Nastavení → Windows Update lze aktualizace odložit až o 35 dní, což dává čas počkat na plnou opravu.
Kdo nemůže čekat a USB audio je pro něj kritické, třeba pro práci s nahráváním, tomu zbývá dočasně přejít na jinou zvukovou cestu: interní audio, HDMI výstup nebo Bluetooth.
Proč k tomu došlo a co říká Microsoft
Technickou příčinu Microsoft nezveřejnil. Z dostupných informací vyplývá, že jde o regresi v generické USB audio cestě Windows, tedy v systémovém ovladači, který obsluhuje zařízení bez vlastního proprietárního softwaru. Právě proto problém není vázaný na jednu značku hardwaru, ale na celou třídu USB Audio Class 1.0.
Aktualizace vyšla 8. září. Microsoft problém oficiálně uznal o tři dny později, 11. září. Částečnou opravu dodal 14. září. Zbývající symptomy vede jako otevřené s poznámkou, že na řešení pracuje. Termín plné opravy neuvádí.
Nejde přitom o izolovaný bug jednoho konkrétního buildu Windows 11. Podle záznamů na Release Health se stejný typ regrese USB Audio Class 1.0 propsal i do dalších klientských a serverových větví Windows. To naznačuje, že problém leží hlouběji ve sdílené kódové základně.
Pro uživatele, kteří na USB audio nespoléhají, je zářijová aktualizace bezpečná a přináší důležité bezpečnostní záplaty. Kdo ale denně pracuje se starším USB DAC nebo USB headsetem bez vlastního ovladače, udělá dobře, když si před instalací ověří, zda jeho zařízení spadá do rizikové kategorie, a případně si připraví záložní zvukovou cestu.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda