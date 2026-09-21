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Nejprodávanější mobil historie funguje i dnes: Nokia 1100 stojí na Bazoši 890 korun a vydrží týden bez nabíječky

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Nokia 1100 se prodala ve víc než 250 milionech kusů a Guinnessova kniha rekordů ji vede jako nejprodávanější mobilní telefon všech dob. V roce 2026 ji lidé pořád zapínají a nostalgie v tom hraje menší roli, než by se čekalo.
Nejprodávanější mobil historie funguje i dnes: Nokia 1100 stojí na Bazoši 890 korun a vydrží týden bez nabíječky

Nejprodávanější mobil historie funguje i dnes: Nokia 1100 stojí na Bazoši 890 korun a vydrží týden bez nabíječky

Zdroj: Foto: Alx 91 - licence CC BY-SA 2.5
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Mobil

Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.

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