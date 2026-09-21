Přítelkyně Lehečky a Menšíka rozjely po vítězném Davis Cupu divokou party v Praze. Dcera Neumannové naspala ani ne čtyři hodiny

Otočka, která spustila lavinu
Česko prohrávalo s USA 1:2 a vypadalo to na konec. Jakub Menšík ale ve čtvrté dvouhře srovnal proti Benu Sheltonovi 5:7, 6:4, 6:3 a vrátil zápas do hry. Rozhodující pátý bod pak obstaral Lehečka výhrou nad Learnerem Tienem 6:3, 7:5. Konečných 3:2 znamenalo postup do finálové osmičky Davis Cupu v Boloni, naplánovaného na 24.–29. listopadu 2026. Druhý rok po sobě se česká reprezentace protlačila mezi osm nejlepších týmů planety.
Velikost momentu podtrhuje kontext. Na daviscupový titul Česko čeká od roku 2013, kdy slavilo druhý triumf v řadě po roce 2012. Předtím ještě titul z roku 1980 pod československou vlajkou. Pro generaci Lehečka–Menšík, která vyrostla až po éře Berdycha a Štěpánka, jde o jeden z nejvýraznějších týmových momentů vůbec.
Z areny do Kozičky
Bezprostředně po zápase proběhly vítězné polibky a focení přímo na kurtu i v zákulisí O2 areny; záběry Lehečky s Lucií Neumannovou a fandící Josefiny Catino v hráčském boxu obletěly sportovní weby ještě tu noc. Pak se část týmu a jejich blízcí přesunuli do centra Prahy.
Cílem byl bar Kozička na adrese Kozí 918/1 ve Starém Městě. Podnik o víkendech oficiálně zavírá v 5:30 ráno, což časově sedí s mediálním popisem slavení „do ranních hodin“. Přesný průběh uvnitř baru veřejné zdroje nerozepisují; to, co víme, stojí hlavně na instagramových dozvucích a sekundárních citacích v bulvárních médiích.
Nejkonkrétnější veřejně dohledatelný detail? Spánkový záznam Lucie Neumannové, který po oslavě ukázal pouhé 3 hodiny a 39 minut spánku. Číslo citoval Blesk Sport i eXtra.cz z její instagramové story. Josefina Catino zase sdílela příspěvek s popiskem „Fandím Česku kvůli svému příteli“; Argentinka z La Platy fandí Česku jednoduše proto, že je s Menšíkem.
Kdo jsou partnerky českých hrdinů
Lucie Neumannová není v českém sportu neznámé jméno. Dcera olympijské vítězky Kateřiny Neumannové, sama aktivní sportovkyně a influencerka, která o vztahu s Lehečkou otevřeně mluvila ve Snídani s Novou i v podcastu 7 pádů Honzy Dědka. Na jaře 2026 řekla, že jsou spolu „skoro dva roky“; k září to tedy vychází zhruba na dva a čtvrt roku. Tlak velkých zápasů zná zevnitř, vyrostla v rodině, kde se vrcholový sport žil denně.
Josefina Catino Usabarrena má příběh z jiného světa. Pochází z La Platy, studovala management cestovního ruchu ve Valencii a s Menšíkem se poznala v roce 2024, když pracovala jako servírka v restauraci během daviscupového pobytu českého týmu ve Španělsku. Podle rozhovoru pro Radio Prague International, citovaného argentinským deníkem LA NACION, tehdy ani nevěděla, že je Menšík tenisová hvězda. Vztah zveřejnili až na jaře 2025 a dnes s ním cestuje po turnajích.
Nová generace, nový týmový příběh
Na fotkách z O2 areny a z instagramových výstupů po Kozičce je vidět něco, co český mužský tenis dlouho neměl: pocit skutečného týmu i mimo kurt. Lehečka s Menšíkem nejsou sólisté, kteří se potkají jednou za rok v reprezentačním dresu a pak zmizí každý na svůj turnaj. Slaví spolu, jejich partnerky fandí vedle sebe v boxu, a když se rozsvítí ráno nad Starým Městem, sedí u stejného stolu.
Podle nás právě tohle je důvod, proč oslava v Kozičce rezonuje víc než pouhá „divoká pařba“. Je to obraz generace, která český daviscupový příběh přebírá a dává mu jinou energii, osobnější, otevřenější, sdílenější na sítích. Jestli se tahle chemie přenese i do Boloni, kde na konci listopadu začnou čtvrtfinálové zápasy finálové osmičky, může Česko pomýšlet na první finále od roku 2009. Jmenná nominace na listopad zatím nebyla zveřejněna, ale představit si ji bez Lehečky a Menšíka vyžaduje hodně fantazie.
Bar Kozička v pátek ráno zavřel v 5:30. Lucie Neumannová naspala tři hodiny a třicet devět minut. Český tenis má novou generaci, a ta umí slavit i hrát.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář