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Podzim ukáže svou tvář. Bude to horší, než se čekalo, varují meteorologové

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Ještě o víkendu připomínalo počasí pozdní léto, začátek nového týdne ale přinesl výraznou změnu. Do Česka proudí podstatně chladnější vzduch, teploty se drží hluboko pod hranicí 20 stupňů a pocit chladu zesiluje čerstvý vítr. V dalších dnech navíc přijdou velmi chladná rána a místy také přízemní mrazíky.
Podzim ukáže svou tvář. Bude to horší, než se čekalo, varují meteorologové

Podzim ukáže svou tvář. Bude to horší, než se čekalo, varují meteorologové

Zdroj: generováno
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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