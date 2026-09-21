Podzim ukáže svou tvář. Bude to horší, než se čekalo, varují meteorologové

Po teplém víkendu se počasí v pondělí 21. září změnilo prakticky skokově. Nejvyšší denní teploty se pohybují převážně mezi 12 a 17 stupni, pouze na jižní Moravě mohou vystoupat přibližně k 18 stupňům. Pocitově je ale venku ještě chladněji. Severozápadní vítr může v nárazech dosahovat rychlosti kolem 50 až 55 kilometrů za hodinu. Zatímco o víkendu se tak lidé místy pohybovali venku jen v lehkém oblečení, začátek týdne už připomíná skutečný podzim.
Déšť se soustředí hlavně na sever a východ
Spolu s ochlazením přibyla také oblačnost. V pondělí a během úterý se déšť a přeháňky objevují především v severní a severovýchodní části republiky, jinde jsou srážky méně časté. Postupně by jich mělo ubývat a místy se začne protrhávat také oblačnost. Chladné počasí však zůstane a denní maxima se ani v následujících dnech nevrátí k hodnotám, které Česko zažívalo ještě během víkendu.
Výraznou změnu pocítíme zejména po ránu. Ve středu mohou teploty při slabším větru v některých oblastech klesnout přibližně ke dvěma stupňům a místy se objeví přízemní mrazíky. Přes den se následně oteplí většinou na 14 až 19 stupňů. Chladná rána jsou důležitá především pro zahrádkáře, protože nízké teploty u země mohou zasáhnout citlivější rostliny.
Déšť se během týdne ještě vrátí
Ani další část pracovního týdne nebude úplně beze srážek. Ve čtvrtek se očekává déšť častěji v Čechách, později se může znovu objevit také na severu a severovýchodě země. Ráno se místy vytvoří mlhy a teploty zůstanou nízké. Odpolední maxima by se měla většinou pohybovat přibližně mezi 14 a 19 stupni, takže návrat výraznějšího tepla během pracovních dnů meteorologové neočekávají.
Současné ochlazení ale nemusí vydržet dlouho. Výhled na víkend počítá s možností výraznějšího oteplení, úbytkem oblačnosti a návratem teplot nad 20 stupňů. Některé aktuální předpovědi připouštějí při příznivém vývoji dokonce hodnoty kolem 25 stupňů. Po studené a místy deštivé první polovině týdne by tak mohlo přijít další období připomínající babí léto. Vzhledem k delšímu časovému horizontu se však víkendová předpověď ještě může zpřesňovat.
Zdroje: tn.nova.cz, idnes.cz, eurozpravy.cz