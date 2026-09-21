Grimaldo a Mercado jsou na Spartě nerozlučná dvojka. Po krásném gólu ale přišla reakce, kterou Priske vůbec nečekal

Joao Grimaldo, peruánský křídelník a podle slov trenéra Briana Priskeho Mercadův nejlepší kamarád v kabině, sedí téměř bez hnutí. Skoro se neusměje. Dánský kouč si toho všimne okamžitě a po výhře 3:0 to vytáhne před novináři. Ne jako problém. Spíš jako věc, kterou nedokáže úplně pochopit.
Gól do šibenice a ticho na lavičce
Mercadova trefa byla typ branky, po které se obvykle zvedne i masér. Ekvádorský křídelník dostal balon od Karabce, posadil si ho a vypálil přesně k tyči. Sigma inkasovala jako první, Sparta kontrolovala zápas od první čtvrthodiny a nakonec vyhrála jasně 3:0; po Mercadově úvodním zásahu si dal vlastní gól Soldo a třetí přidal Singhateh.
Jenže příběh zápasu se po závěrečném hvizdu stočil jinam. V pozápasovém rozhovoru pro iDNES.cz Priske popsal moment, který ho zaujal víc než samotný průběh hry: reakci, přesněji nereakci Grimalda na Mercadův gól.
Co přesně Priske řekl
Klíčové body jeho výroku stojí za to rozebrat po částech:
- „Naštvaný jsem nebyl“ – hned na úvod odmítl, že by šlo o disciplinární záležitost.
- Grimalda vnímá jako Mercadova nejlepšího kamaráda v týmu.
- Po takovém gólu čekal, že Grimaldo bude chtít „vyletět na hřiště a radovat se s ním“.
- Místo toho se prý skoro ani neusmál.
- Uzavřel to konstatováním, že lidé jsou prostě odlišní a musí to akceptovat.
Žádný konflikt, žádná sankce. Priske z toho neudělal kauzu. Udělal z toho postřeh, a právě tím prozradil, jak detailně čte chování hráčů i mimo hřiště. Trenér, který si v euforii po výhře 3:0 venku všimne mimiky náhradníka, nemonitoruje jen taktiku. Monitoruje chemii.
Dva Jihoameričané, dva temperamenty
Mercado je na Letné od srpna 2025 a za tu dobu se stal čitelnou součástí sparťanského útoku. V sezoně 2025/26 nasbíral v lize 7 gólů a 4 asistence ve 35 zápasech. Podzim 2026/27 rozjel ještě ostřeji; po devíti kolech měl čtyři branky a v Olomouci skóroval druhé kolo po sobě. Hráč ve formě, hráč s rostoucí sebedůvěrou.
Grimaldo přišel o půl roku později, v lednu 2026. Na jaře odehrál 11 ligových zápasů s bilancí jednoho gólu a jedné asistence. Čísla skromnější, pozice v hierarchii méně zřetelná. A osobnostně? Už krátce po příchodu se v rozhovoru pro iSport popsal jako klidný, spíš tichý typ. Což přesně odpovídá tomu, co Priske viděl na lavičce, jenže trenér čekal, že kamarádství přebije introvertní nastavení.
Oba jsou jihoameričtí ofenzivní hráči, oba sdílejí španělštinu jako mateřský jazyk, oba se ocitli tisíce kilometrů od domova v české lize. Že si sedli, dává smysl. Že to Priske veřejně pojmenoval jako „nejlepší kamarády“, dodává epizodě váhu, protože právě od nejbližšího člověka čekáte tu nejsilnější reakci.
Co to říká o Priskovi
Tahle příhoda vypovídá méně o vztahu dvou hráčů a víc o trenérovi. Priske neignoruje mikromomenty. Registruje je, pojmenuje je, ale nepřekládá je do konfliktu. Řekne „nerozumím tomu“, a zároveň dodá „musím to akceptovat“. Je to přístup, který balancuje mezi kontrolou a respektem k individualitě.
Po 9. kole byla Sparta sedmá s 15 body, bod za čtvrtou Olomoucí. Výhra 3:0 venku v takovém kontextu není samozřejmost. A přesto Priske po zápase mluvil o výrazu tváře náhradníka. Podle nás to není roztěkanost, je to důkaz, že týmová dynamika pro něj není fráze z tiskové konference, ale něco, co čte v reálném čase.
Grimaldo se k momentu veřejně nevyjádřil. Možná ani neví, že se o tom mluví. Možná je to pro něj přesně ta bezvýznamná epizoda, na kterou se zapomene za týden. Pro Priskeho to ale bezvýznamné nebylo, a právě v tom je celý rozdíl mezi trenérem, který řídí sestavu, a trenérem, který řídí kabinu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner