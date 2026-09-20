Apple v centru dění, zdražování pamětí a regulace sociálních sítí: To nej z týdne #38

Přinášíme pravidelný souhrn toho nejzajímavějšího, co se v uplynulém týdnu objevilo na Dotekománii. Zde je přehled klíčových událostí a zpráv na jednom místě.
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Analýza Opensignal: T-Mobile v Česku dominuje kvalitě mobilních sítí
Kvalitě poskytovaných služeb mobilních operátorů se nevěnují jen úřady, ale jsou zde i společnosti, které analyzují nezávisle rychlost, kvalitu, pokrytí a další vlastnosti poskytovaných služeb. Čerstvá analýza od Opensignal ukazuje, že na českém trhu je jednoznačně jedna síť lepší. [Přečíst celý článek ➔]
Vizualizace; Zdroj: Dotekomanie.cz
Kolik stojí nové iPhony ve světě a jak si stojí Česko? Porovnali jsme nejen koncové ceny Applu
Jako každý rok, i letos mnozí srovnávají ceny jednotlivých novinek od Applu mezi zeměmi. Vznikají tak videa, že si třeba za českou cenu můžete v podstatě udělat výlet do USA, tam si koupit nové zařízení a něco zažít. Nic podobného zde nenajdete, ale podívali jsme se na problematiku cen ze dvou pohledů. [Přečíst celý článek ➔]
Vizualizace; Zdroj: Dotekomanie.cz
Apple vydal iOS 27: Přehled novinek, které zrychlí váš iPhone
Minulý týden se Apple pochlubil s třemi novými mobily, přičemž se největší pozornosti dostalo ohebnému iPhonu Duo. Současně představil některé softwarové vychytávky. První se do prodeje dostanou iPhony 18 Pro a Pro Max, Duo bude dostupný až v říjnu. Ještě před přímým prodejem jsme se dočkali aktualizace systému na iOS 27. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Dotekomanie.cz
Canon, Sony, Huawei a OPPO sdílejí technologie v rámci Tulip
Možná si ještě pamatujete na velké patentové války, které se odehrávaly mezi největšími společnostmi v oblasti mobilů. Většinou trvaly mnoho let a skončily obrovskými pokutami, v některých případech smírem. Sem tam se dokonce výsledek rovnal přímé spolupráci. Některé firmy používaly soudy k navázání nového partnerství nebo pro vyjednání licenčních podmínek a poplatků. I dnes se najde několik sporů, ale také jde vidět, že firmy jsou ochotnější spolupracovat, jak dokazuje nový projekt Tulip. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Tulip
Apple vydal iPadOS 27 a watchOS 27: Přehled klíčových novinek
Apple aktuálně nabízí v předobjednávkách nové modely iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max a iPhone Duo. Mezitím již vydal novou verzi systému pro iPhony, tedy iOS 27, ale také jsme se dočkali dalších mobilních systémů, tedy iPadOS 27 a watchOS 27. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Apple
Smartphony budou opět dražší: Samsung plánuje další zdražení pamětí a úložišť
Nárůst cen za operační paměti a úložiště odstartoval ve své podstatě již minulý rok a výrobci mobilů se snažili kompenzovat navyšování cen smartphonů, ale to nemohou dělat donekonečna. Ostatně nedávné představení nových modelů iPhone 18 Pro (Max) a iPhone Duo také přineslo navýšení cen stávajících zařízení od Applu. Situace se zřejmě nezlepší, jelikož Samsung plánuje další zvednutí cen. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Samsung
EU chystá minimální věk pro sociální sítě, omezení se má týkat i AI chatbotů a online her
Zdá se, že v oblasti sociálních sítí a přístupu mladistvých k nim, se věci začínají posouvat správným směrem. Evropská komise údajně připravuje nový návrh s názvem EU Kids Act. Ten má zavést minimální věk pro používání sociálních sítí a dalších internetových služeb. Omezení se nemá týkat pouze platforem jako jsou TikTok nebo Instagram, ale také různých videoslužeb jakou je například YouTube, online her, AI chatbotů, nebo virtuálních společníků a asistentů. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Dotekomanie
Google ladí Android 17: První čtvrtletní aktualizace přináší grafické úpravy i další vylepšení
Google se snaží aktualizovat systém častěji než jednou za rok. V podstatě nyní máme dvě základní aktualizace systému každý rok a k tomu můžeme připočítat Quarterly Platform Release, tedy čtvrtletní aktualizaci systému. Aktuálně vychází Android 17 QPR1, tedy první pro tuto verzi systému. První se samozřejmě dostane na Pixely, později budou novinky dostupné skrze aktualizace výrobců, případně až v další verzi. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Dotekomanie.cz
iOS 27 čelí virální chybě: Gesta, která spolehlivě zmrazí iPhone
Žádný software není dokonalý, zejména ve své první verzi. Týká se to i novinky iOS 27. Apple aktuálně již testuje novější verze, ale tato stabilní má jednu chybu, která se stává virální. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Apple
Android 17 – které mobily mají dostupnou aktualizaci
Google nakonec bez nějakého většího ohlášení vydal stabilní verzi Androidu 17. Rovnou aktualizace zamířila na mobily Pixel a snad co nevidět budou následovat další zařízení. Novinek je celkem dost, přičemž se vývojáři zaměřili na AI, multitasking a jiné funkce. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Dotekomanie.cz
Samsung Galerie a Google Fotky nově spolupracují. Přichází nová integrace
Majitelé Samsung mobilů, kteří používají pro své fotky aplikaci Samsung Galerie, se nedávno dozvěděli, že končí synchronizace s OneDrive od Microsoftu. Od 30. září nebude tedy možné synchronizovat fotky a videa. Sice se objevilo několik alternativních řešení, ale máme zde plnohodnotnou a možná lepší náhradu. [Přečíst celý článek ➔]
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra vs. Fold7 (vpravo); zdroj: Dotekománie
Představení iPhonu Duo pomohlo Samsungu. Prodeje Galaxy Z Fold 8 vzrostly o 10 %
Apple s iPhonem Duo premiérově vstoupil do segmentu skládacích telefonů. První prodejní čísla, která pocházejí z Jižní Koreje ale zatím hrají spíše do karet Samsungu. Prodeje Galaxy Z Fold 8 tam v týdnu po představení novinky od Applu vzrostly přibližně o 10 % oproti předchozímu týdnu. [Přečíst celý článek ➔]
Galaxy Z Fold8; zdroj: Dotekománie
Google Home otevírá dveře AI asistentům třetích stran skrze protokol MCP
Dnešní možnosti AI se rozšiřují do nejrůznějších oblastí a vývoj jde mílovými kroky kupředu. Nelze se tedy divit, že Google rozšiřuje možnosti, a to dokonce i konkurenci. Zavádí totiž podporu pro MCP u Google Home. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Google
iPhone Duo v podání Caviar: Extravagance za stovky tisíc korun
iPhone Duo rozvířil vody na mobilním trhu a stále se o této novince mluví. Sice se nejedná o revoluční mobil, ale na druhou stranu způsobil malou revoluci u Applu a jeho zákazníků. Mnozí jsou rozhořčeni jeho cenou, ale to ještě asi nevěděli, že iPhone Duo může být ještě dražší. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Caviar
Samsung chce přesunout část výroby DDR5 pamětí k partnerům a soustředit se na HBM paměti
Rychlý rozvoj umělé inteligence dál extrémně zvyšuje poptávku po hardwaru pro datová centra. S tím ruku v ruce roste význam pamětí HBM, které jsou mnohem efektivnější hlavně z hlediska propustnosti. HBM paměti dokážou přenést mnohem více dat než standardní paměti. Právě na ně se chce Samsung nyní zaměřit jako na prioritní oblast a část kapacit pro běžnější DDR5 přesunout k externím partnerům. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Samsung
Předchozí týden: Apple představil iPhone 18 Pro i ohebný Duo, Google nasazuje Gemini do Windows: To nej z týdne #37