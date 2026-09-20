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Samsung vydá tablet Galaxy Tab S12 ve verzi Plus a Ultra

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Společnost Samsung finišuje s novými tablety do aktuální řady Galaxy Tab S12, které právě teď přibližuje rozsáhlý únik. Vydaná zpráva konkrétně odhaluje kompletní specifikace a...
Samsung vydá tablet Galaxy Tab S12 ve verzi Plus a Ultra

Samsung vydá tablet Galaxy Tab S12 ve verzi Plus a Ultra

Zdroj: Samsung Galaxy Tab S12 Ultra | Zdroj: Winfuture
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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