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Muž havaroval u Plumlova opilý na elektrokoloběžce. Hrozí mu vězení

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Vězení hrozí staršímu muži, který večer v opilosti havaroval na elektrokoloběžce poblíž Plumlovské přehrady na Prostějovsku. Měl přes dvě promile. Naštěstí se mu nic nestalo, ale hrozí mu vězení.
Muž havaroval u Plumlova opilý na elektrokoloběžce. Hrozí mu vězení

Muž havaroval u Plumlova opilý na elektrokoloběžce. Hrozí mu vězení

Zdroj: Pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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