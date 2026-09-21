Wiererová vyhrála čtyři tituly mistryně světa a pak zmizela z biatlonu. Teď se vrací v roli, kterou nikdo nečekal

Když v únoru 2026 projela cílem olympijského hromadného závodu v Antholzu, rozloučila se s biatlonem přesně tak, jak si naplánovala: doma, před vlastním publikem, po devatenácti letech na mezinárodní scéně. Čtyři světové tituly, čtyři olympijské medaile, 440 startů ve Světovém poháru. Logický scénář říkal: tiché zmizení do soukromí, možná trenérská role v Itálii, možná ambasadorská smlouva s nějakou značkou. Wiererová udělala něco jiného. 15. září 2026 ARD oznámila, že se stává expertkou biatlonových přenosů Sportschau. Ne v Itálii. V Německu.
Z tratě rovnou do studia, a rovnou za hranice
Přeshraniční přestup je to, co celou věc posouvá z kategorie „bývalá sportovkyně komentuje“ do kategorie „strategický tah“. Wiererová nepřijala nabídku italské RAI ani žádné jiné domácí stanice. Vzala rovnou nejprestižnější biatlonovou platformu v Evropě. ARD a ZDF drží vysílací práva na biatlon až do sezony 2033/34, nejde tedy o jednorázový experiment, ale o vstup do dlouhodobě zajištěného projektu.
Vedení ARD ji označilo za svou „vysněnou kandidátku“. Sama Wiererová v tiskovém vyjádření řekla, že biatlonové přenosy ARD sledovala už jako aktivní závodnice a vnímala je jako měřítko kvality. Teď bude na druhé straně kamery.
Koho nahrazuje a s kým se střídá
Wiererová fakticky zaplňuje místo po Eriku Lesserovi, dalším bývalém biatlonistovi, který z expertní role odešel v červnu 2026 směrem k trenérské dráze. V přenosech se bude střídat s Arndem Peifferem, olympijským vítězem z Pchjongčchangu, který u ARD vstupuje už do páté sezony. Rozdíl ve zkušenostech je zřejmý: Peiffer je zajetý televizní profík, Wiererová debutantka. Právě ten kontrast ale může fungovat; zatímco Peiffer přináší analytickou rutinu, Wiererová nabídne čerstvý pohled závodnice, která ještě před pár měsíci stála na střelnici.
První ostré nasazení má přijít 17. a 18. října 2026 při akci Loop One v Mnichově, kde bude po boku moderátora Michaela Antwerpese. Konkrétní rozpis, u kterých kol Světového poháru se objeví, ARD zatím nezveřejnila.
Proč odešla, a proč se vlastně vrací
Konec kariéry nebyl impulzivní. Wiererová ho plánovala roky. V sezoně 2023/2024 prošla těžkým obdobím: opakované nemoci, fyzické i psychické vyčerpání, předčasné ukončení ročníku po mistrovství světa v Novém Městě na Moravě. V květnu 2024 ale oznámila, že pokračuje. Důvod byl jednoduchý: domácí olympiáda Milano Cortina 2026. Říkala, že by byla škoda skončit bez možnosti dát do toho znovu sto procent.
Z Antholzu si odvezla stříbro ve smíšené štafetě. Poslední závod, poslední medaile. A pak ticho, až do září.
Co to znamená pro české fanoušky
Wiererová bude vidět a slyšet výhradně v německém vysílání ARD. Český divák ji v tuzemském komentářovém přenosu neuvidí. ARD sice nabízí online livestreamy přes svou Mediathek, ale sportovní obsah bývá mimo Německo často geoblokovaný. Kdo chce sledovat její expertní debut, bude potřebovat přístup k německému feedu.
Podle nás je to škoda. Wiererová má k biatlonu vztah, který přesahuje statistiky: čtyři světové tituly (hromadný závod 2019 v Östersundu, stíhací závod a vytrvalostní závod 2020 v Antholzu, štafeta 2023 v Oberhofu), sedmnáct individuálních vítězství ve Světovém poháru, dva malé glóby. A hlavně: umí mluvit o sportu s energií člověka, který ho ještě nedávno žil na vlastní kůži.
Dorothea Wiererová nezmizela. Jen si vybrala dveře, které nikdo nečekal, a otevřela je rovnou dokořán.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta