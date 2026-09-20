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Honor X9e Pro dorazí už za pár dnů

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Firma Honor těsně před oznámením nového telefonu dává nahlédnout do svých karet. Novinku na mobilním trhu poznáme pod označením X9e Pro. První specifikace nepřímo naznačují...
Honor X9e Pro dorazí už za pár dnů

Honor X9e Pro dorazí už za pár dnů

Zdroj: Honor X9e Pro | Zdroj: Honor
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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