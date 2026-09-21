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Domácí Podravka ze zahrady: Zeleninové koření bez éček, které voní létem a vydrží celou zimu

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Domácí Podravka ze sušené zeleniny je přesně ten typ věci, u které si říkáte, proč jste ji nezačali dělat dřív. Mrkev, celer, petržel, libeček a cibule: nastrouhané, usušené a rozsekané. Žádná sůl, žádná éčka, jen čistá zelenina v jedné sklenici.
Domácí Podravka

Domácí Podravka

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Domácí Podravka ze zahrady: Zeleninové koření, které voní létem a vydrží celou zimu
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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