Solární panely jsou zbytečné bez jedné věci. Ušetří spoustu peněz a Češi ji kupují jako vzteklí

Představte si, že vaše fotovoltaika každý den v poledních hodinách vyrábí elektřinu na plný výkon, ale celá rodina je v práci a ve škole. Nikdo nevaří, nepere, netopí. Přebytky putují do distribuční sítě za cenu, která je zlomkem toho, co večer zaplatíte za odběr. Přesně takhle funguje většina českých domácností se solárními panely.
Odborníci i výrobci energetických systémů dlouhodobě upozorňují na jedno číslo: bez inteligentního řízení dokáže domácnost reálně spotřebovat jen 20 až 30 procent energie, kterou panely vyrobí. Zbytek, tedy většina vaší investice do fotovoltaiky, mizí jako přetoky do sítě. A právě tady přichází na scénu technologie, která dokáže tento poměr radikálně změnit.
Tisíce korun ročně mizí v síti
Systém označovaný zkratkou HEMS (Home Energy Management System) umí posunout vlastní spotřebu až k osmdesáti procentům. Stačí propojit baterii, tepelné čerpadlo, ohřev vody a wallbox pro elektromobil do jednoho řízeného celku. U běžné střešní instalace s roční výrobou čtyři až pět megawatthodin to znamená rozdíl zhruba 2 000 až 2 500 kilowatthodin, které místo přetoku využijete přímo doma.
I při konzervativním přepočtu jde o tisíce korun ročně. Přitom právě tenhle prvek často chybí v projektech, které jinak vypadají na papíře skvěle. Panely na střeše máte, střídač funguje, ale elektřina prostě odtéká pryč ve chvíli, kdy ji nepotřebujete.
Problém není v tom, že by fotovoltaika nevyráběla dost. Problém je v načasování. Výroba kulminuje kolem poledne, spotřeba domácnosti má ale dva vrcholy – ráno před odchodem do práce a večer po návratu. Bez koordinace se tyto křivky míjejí a vy platíte za elektřinu ze sítě, přestože vaše panely pár hodin předtím vyrobily energii na rozdávání.
Jak funguje systém, který rozhoduje za vás
Chytrý termostat ovládá jednu technologii. Aplikace střídače zobrazuje grafy. HEMS ale jedná. Průběžně měří výrobu panelů, aktuální odběr domácnosti i stav baterie a na základě těchto dat automaticky rozhoduje, kam elektřinu v danou chvíli poslat.
V praxi to vypadá třeba takto: v poledne panely jedou na maximum, nikdo není doma. Systém automaticky přesune přebytky do baterie a zároveň spustí ohřev teplé vody. Odpoledne, když výroba klesá, přepne na nabíjení elektromobilu z baterie jen do té míry, kterou si dům může dovolit bez odběru ze sítě. Večer spustí tepelné čerpadlo s využitím naakumulované energie. Žádný z těchto kroků nevyžaduje, abyste cokoliv ručně přepínali.
Právě tahle automatizace dělá zásadní rozdíl. Můžete mít sebevíc chytrých zásuvek a aplikací, ale pokud každý den ručně neřešíte, kdy zapnout pračku nebo nabít auto, systém vám nepomůže. HEMS to dělá sám, každý den, podle aktuální situace.
Kolik chytré řízení stojí a kde vzít dotaci
Samotný řídicí hardware nemusí stát majlant. Loxone Miniserver se v českém e-shopu prodává za 12 870 až 16 400 korun bez DPH. K němu ale potřebujete měřicí moduly, komunikační rozšíření a případně relé pro spínání spotřebičů, a především kvalifikovaného elektrikáře, který vše zapojí do rozvaděče.
Kompletní chytrá elektroinstalace vychází v ukázkových kalkulacích na 88 000 korun u malého bytu, ale u rodinného domu s plnou integrací se dostanete i přes 450 000 korun včetně DPH bez montáže. Mezi základním řízením za desítky tisíc a kompletním chytrým domem je propastný rozdíl.
V českém dotačním systému se podpora váže primárně na fotovoltaický projekt jako celek, ne na samostatný HEMS. Program Oprav dům po babičce nabízí až 140 000 korun na fotovoltaiku, pokud je zapojena do sdílení vyrobené energie s chytrým řízením spotřeby. Bez tohoto prvku jen 100 000 korun.
NZÚ RD 2026+ poskytuje zvýhodněný úvěr až 25 000 korun za jeden kilowatt-peak a 15 000 korun za jednu kilowatthodinu baterie, maximálně 400 000 korun. Pozor: nepodporuje se rozšíření ani úprava stávajících instalací. Pro schválení bezúročného úvěru musí mít systém minimální výkon 3 kWp a dům musí disponovat třífázovým připojením. Nově je vyžadován také takzvaný renovační pas, a to i v případě, že žádáte pouze o samotnou instalaci fotovoltaiky.
Od léta 2026 se podle Státního fondu životního prostředí vrací podpora i pro malé fotovoltaiky v programu NZÚ Light. Zranitelné domácnosti mohou získat na malou fotovoltaiku s ohřevem vody přímou dotaci až 120 000 korun.
Kdo plánuje novou instalaci, má tedy silný důvod zahrnout chytré řízení rovnou do projektu. Kdo už fotovoltaiku má, musí počítat s tím, že dodatečný HEMS jako samostatný dotační retrofit zatím podporu nemá.
Zdroje článku: novazelenausporam.cz, mobify.cz, solarninovinky.cz, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý