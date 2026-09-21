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Solární panely jsou zbytečné bez jedné věci. Ušetří spoustu peněz a Češi ji kupují jako vzteklí

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Solární panely na střeše vyrobí elektřinu hlavně v poledne, jenže vy ji potřebujete ráno a večer. Bez chytrého řízení domácnost využije pouhých 30 % vlastní energie a zbytek odteče do sítě za hubičku.
Solární panely jsou zbytečné bez jedné věci. Ušetří spoustu peněz a Češi ji kupují jako vzteklí

Solární panely jsou zbytečné bez jedné věci. Ušetří spoustu peněz a Češi ji kupují jako vzteklí

Zdroj: unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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