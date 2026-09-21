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Nechceš další večerní rutinu o sedmi krocích. Zkus malý rituál, který po tobě nic nechce

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Zapálit svíčku, napsat deník, protáhnout se, odložit telefon, připravit oblečení, meditovat a být v posteli ve 22:07. Gratuluji, z odpočinku jsme právě vyrobily další projekt. Možná by večer potřeboval něco mnohem menšího.
Nechceš další večerní rutinu o sedmi krocích. Zkus malý rituál, který po tobě nic nechce

Nechceš další večerní rutinu o sedmi krocích. Zkus malý rituál, který po tobě nic nechce

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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