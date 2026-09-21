David Púchovský: Sledujem reakcie občanov krajín Eúropskej únie na nedávny Ficov mentálny kolaps, pri ktorom dostal panický záchvat, strašil vojnou a hovoril, že Slováci sú najväčší zbabelci ochotní podriadiť sa ruským fašistom.
David Púchovský: Bod rozhodnutia Európy a Ficov mentálny kolaps
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