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David Púchovský: Bod rozhodnutia Európy a Ficov mentálny kolaps

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David Púchovský: Sledujem reakcie občanov krajín Eúropskej únie na nedávny Ficov mentálny kolaps, pri ktorom dostal panický záchvat, strašil vojnou a hovoril, že Slováci sú najväčší zbabelci ochotní podriadiť sa ruským fašistom.
David Púchovský: Bod rozhodnutia Európy a Ficov mentálny kolaps

David Púchovský: Bod rozhodnutia Európy a Ficov mentálny kolaps

Zdroj: Securitytech
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

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