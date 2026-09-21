Christopher Lambert z Highlandera je po 40 letech k nepoznání. Vyhlazenou tváří a blond vlasy jako by chtěl zastavit čas

Connery a Lambert ve filmu Highlander (1986), FOTO: 20th Century Fox / distr. Film+ Connery a Lambert ve filmu Highlander (1986), FOTO: 20th Century Fox / distr. Film+ Connery a Lambert ve filmu Highlander (1986), FOTO: 20th Century Fox / distr. Film+ Connery a Lambert ve filmu Highlander (1986), FOTO: 20th Century Fox / distr. Film+ Connery a Lambert ve filmu Highlander (1986), FOTO: 20th Century Fox / distr. Film+
Od chvíle, kdy dobrodružné fantasy Highlander poprvé vstoupilo do kin, uplynula čtyři desetiletí. Christopher Lambert se díky roli nesmrtelného skotského bojovníka nesmazatelně zapsal do povědomí diváků a i dnes ve svých devětašedesáti letech pravidelně objíždí setkání s příznivci po celém světě. Výrazná vizuální proměna s odbarvenými vlasy i vyhlazenou tváří přesto vyvolává zvědavost, jak dnes oblíbený herec žije a jakou cestu za ta léta ušel. Ztracená přirozenost a nekonečné turné
Pohled na aktuální fotografie francouzsko amerického herce prozrazuje mnohé o jeho snaze oklamat stárnutí. Christopher Lambert vsadil na vyhlazenou tvář a peroxidové blond vlasy. Netají se tím, že podstoupil několik menších zákroků v obličeji. Na aktuálních snímcích je ostře vidět propast mezi jeho tehdejším přirozeným charisma a dnešním napjatým výrazem. Slavný uhrančivý pohled navíc v současnosti venku skrývají tónovaná skla brýlí.
Vizuální proměna na sebe strhává pozornost hlavně na sociálních sítích. Fanoušci tam nadšeně sdílejí společné úlovky z nekonečných autogramiád. Herec tráví velkou část roku na setkáních milovníků komiksů a popkultury a cestování po světových halách ho udržuje v neustálém kontaktu s nejvěrnějším publikem. V dubnu 2022 dokonce osobně potěšil příznivce na velkém pražském setkání.
Překvapivý start a role boha hromu
Pro Lamberta neprobíhala cesta na vrchol hollywoodského nebe úplně hladce. Samotný Highlander v kinech původně tvrdě propadl a obrovský kultovní status získal až díky masivním prodejům videokazet. Následující roky herec obětoval natáčení velkého množství béčkových akčních snímků.
Zlomový celosvětový úspěch mu přinesla až filmová adaptace videohry Mortal Kombat v roce 1995. Role charismatického boha blesků z něj lusknutím prstu udělala modlu dospívajících diváků. Nabídku na natočení dalšího dílu už moudře zahodil kvůli slabému scénáři. Úspěchy před kamerou plynule doplňoval pestrý osobní život. Z manželství s herečkou Diane Lane si odnesl dceru Eleanor. Následně ho život svedl dohromady s kolegyní Sophií Marceau a tvořili atraktivní pár celých sedm let.
Vyčerpání a kolaps před zraky diváků
Náročné přelety a velmi nabitý program si na začátku letošního srpna nekompromisně vybraly svou daň. Na Comic conu v Pittsburghu Lambert totiž zcela nečekaně zkolaboval přímo u podpisového stolu. Z přeplněného pavilonu ho záchranná služba urgentně převezla do nemocnice. Podle vyjádření zastupující agentury zavinil slabost obyčejný nedostatek spánku, celková dehydratace a nebezpečně nízká hladina cukru.
Lambert se po krátkém odpočinku na hotelovém lůžku dokázal obdivuhodně vrátit na pódium hned následující ráno. Komplikace se zdravím u něj v poslední době nejsou ojedinělé. Loni na jaře ošklivě upadl na schodech a utrpěl velmi bolestivé zranění zad. Z toho důvodu tehdy musel na poslední chvíli zrušit domluvenou účast na švédském sci-fi festivalu.
Vzpomínky na natáčení plné krve
Při své zmíněné pražské návštěvě se Lambert ochotně rozpovídal o drsných detailech z příprav jeho největšího hitu. Práce s filmovým mečem vyžadovala čtyři měsíce příprav a neobešla se bez reálných zranění.
„Kaskadér mi rozřízl palec a mečem zajel pod nehet,“ svěřil se Lambert.
Silné krvácení tenkrát znamenalo okamžitý výlet na chirurgii. Rána se ovšem při zátěži v dalších záběrech neustále otevírala. Přivolaný lékař nakonec zařizoval čerstvé stehy rovnou pod filmovými reflektory. Zahraniční host přidal do placu i osobní vzpomínku na spolupráci se Seanem Connerym. Zkušenější bard mu s technikou herectví příliš nepomohl, jelikož strávil na pracovišti pouhý týden. Jakožto rodilý Skot mu alespoň vyladil správný ostrovní přízvuk.
Úspěšný byznysmen s horším zrakem
Slavný pronikavý pohled nesmrtelného bojovníka vznikl překvapivě kvůli zdravotnímu hendikepu. Umělec trpí od raného dětství silnou krátkozrakostí a bez čoček v podstatě tápe ve tmě. Finanční prostředky vydělané ve filmovém průmyslu však dokázal mistrovsky rozmnožit. Promyšleně vložil kapitál do trhu s balenou minerální vodou, vybudoval vlastní vinařství a naskočil do recyklačního průmyslu.
Dnes vede velmi nezávislý a částečně kočovný způsob života. Své volné dny rovnoměrně dělí mezi Švýcarsko, honosnou usedlost v Provence a letní návštěvy dcery v Los Angeles. Televizní diváci si mohou jeho stěžejní roli ve filmu Highlander vychutnat na obrazovkách stanice Film+ 21. září ve 20:00, reprízu nabídne o čtyři dny později v 1:50 ráno.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, radaronline, joblo).