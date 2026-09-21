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Budějce od příštího roku prodlouží linku MHD, bude zajíždět na Švábův Hrádek

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Na Švábův Hrádek začne od příštího roku jezdit pravidelný spoj MHD. Budějce tam prodlouží autobusovou linku 12, která spojí dosud hůře dostupnou část města s Májem a centrem. Prodloužení bude stát zhruba osm milionů korun ročně.
Budějce od příštího roku prodlouží linku MHD, bude zajíždět na Švábův Hrádek

Budějce od příštího roku prodlouží linku MHD, bude zajíždět na Švábův Hrádek

Zdroj: Dopravní podnik ČB
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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