Tsitsipas vyhrál dva zápasy a stejně to nestačilo. Ze Slovenska posílal vzkaz, ze kterého je cítit totální vyčerpání

Bývalá světová trojka přijela na Slovensko s jasným cílem: splatit dluh za daviscupovou porážku z Atén 2023 a posunout Řecko mezi elitu. Odehrál sobotní singl, nedělní čtyřhru i nedělní dvouhru. V obou singlech zvítězil. Jenže Davis Cup se nehraje na hvězdy, ale na body, a Řecko jich posbíralo jen dva z pěti. Po víkendu se na síti X objevil Tsitsipasův příspěvek, který zachytil stav jeho těla i hlavy přesněji než jakékoli skóre: „Existují různé stupně únavy. Momentálně jsem na úrovni, kdy se směju věcem, které vtipné nejsou.“
Tři zápasy, jedno vyčerpání
Košický víkend Tsitsipase začal v sobotu odpoledne. Na kurt nastoupil ve 14:21 proti domácímu Norbertu Gombosovi a zápas trval hodinu a třičtvrtě. Řecká jednička zvítězila, ale už tady bylo vidět, že 36letý slovenský veterán na 348. místě žebříčku nemíní darovat nic zadarmo.
V neděli přišel maraton jiného druhu. V 10:10 ráno šel Tsitsipas po boku bratra Petrose do čtyřhry. Prohráli. A necelé dvě hodiny nato, krátce po poledni, už stál znovu na kurtu, tentokrát proti Alexovi Molčanovi v singlu. Vyhrál. Tři starty v rozmezí zhruba jednoho dne, se dvěma nedělními zápasy prakticky bez pauzy.
Proč dva body nestačí
Formát Davis Cupu v této fázi je nekompromisní: pět zápasů, rozhodují tři vítězné body. Čtyři singly a jedna čtyřhra. I kdyby jeden hráč vyhrál oba své singly, tým potřebuje ještě minimálně jeden bod odjinud.
Přesně tohle Řecko nedokázalo dodat. Časová osa košické prohry:
- Sobota, 1. singl: Molčan porazil řeckého Sakellaridise – 1:0 pro Slovensko.
- Sobota, 2. singl: Tsitsipas porazil Gomboše – 1:1.
- Neděle, čtyřhra: Slovensko vyhrálo – 2:1.
- Neděle, 4. singl: Tsitsipas porazil Molčana – 2:2.
- Neděle, 5. singl: Gombos rozhodl pro Slovensko – 3:2.
Tsitsipas před turnajem uváděl daviscupovou singlovou bilanci 15 výher a 2 porážky. V Košicích ji vylepšil na 17:2. Jenže v rozhodujícím pátém zápase už na kurtu nestál on, nýbrž řecký náhradník, a proti němu zkušený Gombos s domácím publikem za zády.
Dobrovolník, ne žoldák
Proč vůbec hráč jeho kalibru přijel do Košic krátce po osmifinále US Open? V rozhovoru pro Slovenský tenisový zväz to vysvětlil bez obalu: „Je to jediný důvod, proč tu jsem. Nehraju to pro peníze ani materiální věci. Cítím se tak trochu jako dobrovolník.“ V řeckém rozhovoru pro Matchpoint247 dodal, že cítí povinnost být s národním týmem a pomoci mu vyhrát tak důležitý tie.
Před odjezdem na Slovensko mluvil o tom, že se po fyzické i mentální stránce cítí velmi dobře a že mu přítomnost Sakellaridise v sestavě konečně dává pocit, že nenese všechno sám. O to trpčí je výsledek: právě ten třetí řecký bod, který měl přijít od někoho jiného, nikdy nedorazil.
Co vzkaz o únavě znamená, a co ne
Tsitsipasův příspěvek na X, který po nedělní výhře nad Molčanem citoval server TennisTemple, není oznámení zranění. Z dostupných zdrojů nevyplývá žádný nový zdravotní problém. Je to momentka člověka, který za víkend odehrál tři daviscupové zápasy, dva z nich v jednom dni, a přesto odjíždí bez postupu.
Číst v tom signál, že by chtěl s reprezentací skončit, by bylo přehnané. Jeho vlastní slova před turnajem směřují přesně opačně: mluví o budování řecké tenisové kultury, rozvoji talentů a snu vidět jednou Řecko mezi šestnácti nejlepšími. Únava po košickém víkendu je reálná. Zklamání z výsledku taky. Ale Davis Cup bez šířky sestavy neodpustí ani víkend, kdy hvězda odehraje úplné maximum, a přesně to je lekce, kterou si Řecko z Košic odváží.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář