FOTO: I letos je to Václav Čtvrtek. Jakubov má dva nové Slamáky

Není jí nikdo jiný než Maková panenka a Motýl Emanuel. Skupina stavitelů letošní Slamáky dokončila před pár hodinami.
Oblíbení Slamáci, která zná celá republika, jsou každoroční záležitostí už od roku 2005.
„Opět jsme se nechali inspirovat známou českou pohádkou Václava Čtvrtka, kterou ilustrovala Gabriela Dubská. Motýl Emanuel a maková panenka budou po Rákosníčkovi zpříjemňovat celý rok cestu řidičům před Jakubovem. Rákosníčka můžete ještě vidět společně s Cipískem, krtečkem nebo trpaslíkem v sadu u základní školy na takzvaném slaměném hřbitově," sdělil starosta Jakubova Miroslav Kabelka.
Parta lidí, která se kolem Slamáků roky pohybuje, na stavbu i tentokrát použila již osvědčené metody včetně nástřiku fasádními barvami. S křídly motýla jim pomohl místní zámečník. „„Zrecyklovali jsme opět i některé starší věci jako plechové sudy, koberce nebo klobouk Rumcajse. Na závěr chceme požádat všechny, komu se naše výtvory líbí, aby si se svými krásnými záběry odváželi i svoje odpadky,"“ vyzývá starosta.
První Slamáci se v obci objevily už v roce 2005. „V roce 2005 jsme vyhráli titul Vesnice roku v Kraji Vysočina a chtěli jsme ostatní soutěžící při slavnostním vyhlášení zaujmout. To jsme ještě netušili, že jsme založili novou slaměnou tradici. Skupinka stavitelů nadšenců je více méně stále stejná," informovala jiř dříve obec Jakubov na svém facebookovém profilu. To Slamáci slavili jubilejní 20. výročí.
Obec Jakubov leží u Moravských Budějovic na Třebíčsku, má zhruba šest set obyvatel. Obec se se pyšní titulem Vesnice Vysočiny 2005.
Stavitelů je cca deset
O výstavbu postav se každý rok stará zhruba desetičlenná parta lidí, jejich složení se nemění. Vůbec prvními Slamáky v roce 2005 byla dvojice selka a sedlák, o rok později je následovala rodina s miminkem a poté traktorista i se slaměným traktorem. Změna přišla v roce 2008, kdy se u silnice objevil Mach s Šebestovou. „Od tohoto roku, tedy 2008, stavíme pohádkové postavičky, které jsme dříve oblékali do látek. Posledních 10 let používáme stříkání fasádní barvou. Někdy máme postavy vymyšlené již rok dopředu a někdy měníme plány třeba i měsíc před stavěním. S nápady přichází jednotliví členové našeho týmu,“ prozradil dále starosta Jakubova na Třebíčsku.
V předchozích letech řidiče projíždějící kolem, ale i ty, co jdou pěšky, potěšil třeba Shrek s Fionou, Ája s maxipsem Fíkem, Křemílek a Vochomůrka, Pat a Mat. Třikrát se objevila také zvířata odkazující na jihlavskou zoo – zebry, lemuři a tygři. V roce 2022 stála u silnice rodina Rumcajse z lesa Řáholce – tedy Rumcajs, Manka a malý Cipísek. Tehdy byla zakomponovaná třeba kostra z dětské trampolíny, kterou někdo vyhodil do sběrného dvora. Předloni obec střežil Krteček s velkou konvičkou.
Využije se třeba i lino, hadice nebo satelit
Sláma není základem jen pro oblíbené postavy, v Jakubově jsou nápadití i v době Vánoc či Velikonoc. „Každoročně od roku 2005 na Vánoce stavíme betlém ze sena v životní velikosti, který se stal inspirací pro vánoční výzdobu v okolních i vzdálenějších obcích. Ten první měl šest postav a ten poslední zdobilo již 26 postav,“ pochlubil se s úsměvem starosta Kabelka.
Slamáci mají svou facebookovou stránku, kde se objevují nejnovější fotky a také chvála od veřejnosti. „Jsou opět úchvatné postavičky, Krásná práce jsem prostě skvělý. Už se těšíme až se u jich stavíme. Díky Vám," vzkázala stavitelům Hana Pocarová. „Děkujeme, opravdu jste výborná tvořivá parta, zasloužíte uznání," napsal Jiří Svoboda.