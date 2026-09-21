Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

FOTO: I letos je to Václav Čtvrtek. Jakubov má dva nové Slamáky

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Každý, kdo přijíždí po státní silnici E 59 do obce Jakubov na Třebíčsku, je určitě jen tak nepřehlédne. Řeč je o takzvaných Slamácích, tedy velkých slaměných postavách, které mají každý rok jinou podobu. Obec se zhruba šesti stovkami obyvatel letos střeží známá pohádková dvojka.
FOTO: I letos je to Václav Čtvrtek. Jakubov má dva nové Slamáky

FOTO: I letos je to Václav Čtvrtek. Jakubov má dva nové Slamáky

Zdroj: Slamáci
Reklama
Další články z Jihlavská Drbna
Jihlava má vlastní metro. Jezdí v hororové hře mladého vývojáře
Jihlava má vlastní metro. Jezdí v hororové hře mladého vývojáře
Přívěs se dřevem se rozhoupal a skončil v protisměru. Řidič nadýchal 1,12 promile
Přívěs se dřevem se rozhoupal a skončil v protisměru. Řidič nadýchal 1,12 promile

Třebíčští policisté šetří dopravní nehodu, k níž došlo v sobotu 19. září kolem 15:30 na Třebíčsku v...

Cejle na Jihlavsku přivezla zlato z Irska. K medaili získala i další prestižní ocenění
Cejle na Jihlavsku přivezla zlato z Irska. K medaili získala i další prestižní ocenění

Další velký důvod k radosti mají lidé v Cejli na Jihlavsku. Skupina obyvatel o uplynulém víkendu přijela do...

Po ochlazení s deštěm může na Vysočině přijít babí léto
Po ochlazení s deštěm může na Vysočině přijít babí léto

Na začátku týdne se v Česku ochladí, teploty přes den klesnou hluboko pod 20 stupňů Celsia a v noci se...

Vandalismus v Jihlavě: Policie hledá muže na fotkách. Neznáte ho?
Vandalismus v Jihlavě: Policie hledá muže na fotkách. Neznáte ho?

Jihlavští policisté šetří případ vandalismu, k němuž došlo v Jihlavě v ulici Havlíčkova v pátek 3. července...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

Všechny články tohoto autora →
Jihlavská Drbna
Další články z kategorie Kraj Vysočina
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKraj Vysočina
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.