Podvod s očkováním připravil Švýcarsko o kapitána. Xhaka se přiznal a do reprezentace nesmí, hrozí mu vyšetřování

Granit Xhaka stál v neděli 21. září 2026 před rozhodnutím, které mu nikdo neulehčil. Tři dny předtím deník Blick zveřejnil, že lucernská prokuratura proti němu vede řízení kvůli podezření z falšování covidového certifikátu. Xhaka zareagoval prohlášením na Instagramu, v němž přiznal, že si v době pandemie „obstaral očkovací potvrzení“, a omluvil se. Ještě téhož večera informoval vedení Švýcarského fotbalového svazu. Ten rozhodl rychle: kapitán vynechá celé nejbližší reprezentační okno. Čtyři zápasy bez lídra středu pole, bez rekordmana v počtu startů, bez muže, který Švýcarsku vtiskoval rytmus. Nejtvrdší okamžitý trest nepřišel od soudu ani od UEFA. Přišel zevnitř.
Co přesně Xhaka přiznal a co mu hrozí od prokuratury
Formulace je důležitá. Xhaka veřejně neřekl „padělal jsem certifikát“. Řekl, že měl tehdy „silné obavy a hlubokou nedůvěru k vakcíně“ a že si v této psychické situaci obstaral očkovací potvrzení místo toho, aby své otázky řešil oficiální cestou. Převzal odpovědnost a slíbil plnou spolupráci s úřady.
Prokuratura kantonu Lucern ovšem pracuje s tvrdší právní kvalifikací. Podle SRF řízení běží pod hlavičkou možného vylákání nepravdivého úředního potvrzení a/nebo padělání listiny. Obě skutkové podstaty spadají do švýcarského trestního zákoníku (článek 253 a článek 251) a nejde o přestupek. Horní sazba u padělání listiny činí až pět let odnětí svobody nebo peněžitý trest. Výslech je podle dostupných informací plánován na začátek října 2026.
Reálně? Při plné spolupráci a dosavadní bezúhonnosti analytici SRF očekávají spíš peněžitý trest. Ale samotný fakt trestního řízení proti kapitánovi národního týmu je bezprecedentní.
Čtyři zápasy bez kapitána
Sportovní cena je konkrétní. Xhaka vynechá kompletní říjnové okno Ligy národů 2026/27:
- 26. 9. 2026, Severní Makedonie (venku)
- 29. 9. 2026, Skotsko (venku)
- 3. 10. 2026, Slovinsko (doma)
- 6. 10. 2026, Severní Makedonie (doma)
Podle oficiálního stanoviska SFV jde o společné rozhodnutí svazu a hráče. Po skončení okna chce svaz situaci znovu vyhodnotit, včetně otázky kapitánství. Prezident SFV Peter Knäbel v rozhovoru pro SRF výslovně uvedl, že si svaz nechává otevřené všechny možnosti. Žádný definitivní řez, žádné definitivní odpuštění. Krizový režim na jedno okno.
Kdo povede tým? Oficiální jmenování zatím nepadlo, ale poslední doložený precedent mluví jasně: při Xhakově nedávné absenci v Norsku převzal pásku Manuel Akanji z Manchesteru City.
Archivní kontrapunkt: „Jsem očkovaný“
Váhu celé kauzy zvyšuje jeden archivní moment. V září 2021 SFV potvrdil, že Xhaka měl pozitivní test na covid, zatímco ostatní hráči byli očkovaní nebo po prodělání nemoci. O půl roku později, 24. března 2022, Xhaka v rozhovoru pro Blick prohlásil: „Jsem očkovaný.“ Teď víme, že to očkovací potvrzení zřejmě neodpovídalo skutečnosti.
Podezření míří na lucernskou lékařku, která měla potvrzení vystavit, přestože očkování nemuselo reálně proběhnout. Policie její ordinaci prohledala už v roce 2023 a zajistila důkazy. Jak přesně se řetězec odhalení dostal od razie k Xhakovu jménu, z veřejných zdrojů kompletně rekonstruovat nelze, ale chronologie je výmluvná: vyšetřování běželo roky, než se dostalo na veřejnost.
Xhaka versus Fischer: dva falešné certifikáty, dva různé scénáře
Švýcarský sport má čerstvou srovnávací kauzu. Hokejový trenér Patrick Fischer použil falešný covidový certifikát přímo k cestě na zimní olympiádu do Pekingu 2022. V roce 2023 byl trestně odsouzen k peněžitému trestu a v září 2026 dostal od Mezinárodní hokejové federace čtyřletý zákaz na úrovni národních týmů.
Knäbel u Xhaky zdůraznil zásadní rozdíl: podle současného stavu poznání Xhaka certifikát nepotřeboval k účasti na žádném turnaji ani k reprezentačním zápasům. SFV měl během pandemie jen doporučení k očkování, ne povinnost. Fischer certifikát aktivně použil jako vstupenku na olympiádu. Xhaka si ho, podle toho, co je zatím doloženo, obstaral, ale nemusel ho předložit, aby mohl hrát.
Tento rozdíl může být klíčový i pro případnou sportovní sankci od FIFA nebo UEFA, která zatím nepřišla. A může být klíčový i pro trestní soud: jedna věc je mít falešný dokument, druhá je použít ho k získání konkrétní výhody.
Evropský kontext: Švýcarsko není výjimka
Falešné covidové certifikáty byly celoevropský fenomén a trestní sazby se napříč zeměmi příliš neliší. Ve Francii hrozilo padělatelům až pět let vězení, kupujícím až tři roky. V Itálii policie při rozkrývání sítí mluvila o sazbách až šest let. Švýcarský rámec s horní hranicí pěti let u padělání listiny tedy není v evropském kontextu ani mírný, ani výjimečně přísný.
Podstatné je něco jiného. Většina těchto kauz se týkala anonymních občanů. Xhaka je kapitán národního týmu, veřejná tvář, člověk, který v březnu 2022 před kamerami řekl „jsem očkovaný“. Právní důsledky mohou být srovnatelné s tisíci jiných případů. Reputační ne.
Svaz zvolil cestu, která mu dává čas: odstavit na jedno okno, počkat na výslech, rozhodnout potom. Jestli se Xhaka v listopadu vrátí s páskou na paži, nebo jestli zářijové přiznání bylo začátkem konce jeho reprezentační kariéry, závisí na tom, co řekne prokuratura, a co si řekne šatna.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle