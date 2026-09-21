Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Vojčák získal historický titul KSW. „Zařadil jsem se mezi legendy“

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Štefan Vojčák zastavil Marcina Wójcika ve čtvrtém kole a v Liberci získal dočasný titul KSW v těžké váze. Stal se prvním Čechem či Slovákem, který v polské organizaci dosáhl na mistrovský pás.
Vojčák získal historický titul KSW. „Zařadil jsem se mezi legendy“

Vojčák získal historický titul KSW. „Zařadil jsem se mezi legendy“

Zdroj: KSW
Reklama
Další články z MMAMAG.cz
Mikuláškovu premiéru ukončil ručník. Po prohře s Heroldem chce odvetu
Mikuláškovu premiéru ukončil ručník. Po prohře s Heroldem chce odvetu
Sharaf ukončil Stevesona za 12 sekund a postaral se o jedno z největších překvapení historie UFC
Sharaf ukončil Stevesona za 12 sekund a postaral se o jedno z největších překvapení historie UFC

Gable Steveson šel do druhého zápasu v UFC jako obrovský favorit s kurzem přibližně 1,06. Sean Sharaf měl...

Gelnarová po první prohře promluvila. Ze zápasu si skoro nic nepamatuje, končit ale nechce
Gelnarová po první prohře promluvila. Ze zápasu si skoro nic nepamatuje, končit ale nechce

Hanka Gelnarová v Liberci nestačila na Małgorzatu Popowicz a poprvé v profesionálním MMA prohrála. Po...

Tsarukyan si na UFC 331 přišel na 7 milionů korun. Čtyři bojovníci dostali ještě víc
Tsarukyan si na UFC 331 přišel na 7 milionů korun. Čtyři bojovníci dostali ještě víc

Arman Tsarukyan ukončil Mauricia Ruffyho v prvním kole a znovu si řekl o titul. Jeho zveřejněná odměna 350...

Skončí Tuivasa v UFC po osmé prohře v řadě? White zatím nechává jeho budoucnost otevřenou
Skončí Tuivasa v UFC po osmé prohře v řadě? White zatím nechává jeho budoucnost otevřenou

Tai Tuivasa podlehl na UFC 331 Robelisi Despaignemu děleným rozhodnutím a vyrovnal nejdelší sérii porážek v...

Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

Všechny články tohoto autora →
MMAMAG.cz
Další články z kategorie Bojové sporty
Zobrazit více
SportBojové sporty
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.