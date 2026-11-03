Cordero má v Oktagonu sérii šesti výher a rýsují se mu hned tři zvučné souboje. Bartl se přihlásil jako poslední

Brian Manning ležel v mnichovské hale u pletiva a Marek Bartl nad ním ještě chvíli pracoval, než zasáhl rozhodčí. Zápas skončil v čase 3:03 prvního kola. Manning do té doby vyhrál šestkrát a pokaždé před limitem, teď poprvé poznal, jaké to je z druhé strany. Podle Livesportu pak Bartl v pozápasovém ohlédnutí prohlásil, že by si dal něco zajímavého, a padlo jméno Jaimeho Cordera. Cordero u toho nebyl a nemusel říct nic, mluví za něj 2 roky bez porážky. Redakce MMAmagu proto otevřela jeho oficiální profil, profily možných soupeřů a žebříček střední váhy a hledala, kde v kalendáři OKTAGONu opravdu zbylo volné místo.
Stačilo 3:03 a padlo Corderovo jméno
Galavečer OKTAGON 96 se konal 31. října 2026 v Mnichově. Oficiální stránka události uvádí u duelu Bartl proti Manningovi technické KO v prvním kole v čase 3:03. Výsledkový text organizace z 1. listopadu 2026 popisuje tvrdý loket, kontrolu zezadu a závěrečnou sérii. Táž stránka před zápasem psala, že Manning má všech šest výher před limitem. Bartl je tedy první, kdo ho zastavil.
A kdo je muž, o kterém pak mluvil? Jaime Cordero je podle oficiálního profilu čtvrtý v žebříčku střední váhy OKTAGONu, tedy kategorie, jejíž pás drží Krzysztof Jotko a prozatímní titul Makhmud Muradov. Bilance 11 výher a dvou porážek, ta poslední v říjnu 2023.
Bartl je přitom třetí jméno v řadě. Ještě před Mnichovem se Corderovo jméno skloňovalo s Matějem Peňázem a s Kerimem Engizekem. Ten, koho si Bartl vyhlédl, má navíc sérii, která se nepočítá jen na výhry, ale i na minuty.
Šest výher a součet, který řekne víc než bilance
Od porážky s Markem Mazúchem 7. října 2023 nasbíral Cordero šest výher. Jediný, kdo ho dotáhl do konce, byl Dominic Schober v březnu 2024, zbylých pět soupeřů skončilo předčasně. Úplně čistá šňůra to ale není: s Milanem Ďatelinkou se Cordero potkal dvakrát a první duel ze 7. září 2024 skončil bez vítěze.
Redakce MMAmagu sečetla časy pěti ukončení z Corderova přehledu zápasů na Sherdogu a došla k 21 minutám a 36 sekundám. U Davida Hoška jde o celkový čas v kleci, protože ten zápas skončil až ve druhém kole.
|Soupeř
|Způsob
|Čas v kleci
|Ion Taburceanu
|ukončení v 1. kole
|1:00
|Milan Ďatelinka
|ukončení v 1. kole
|4:10
|David Hošek
|ukončení ve 2. kole
|9:42
|Samuel Krištofič
|ukončení v 1. kole
|2:49
|Robert Pukač
|technické KO v 1. kole
|3:55
Poslední položkou je Pukač, kterého Cordero zastavil 26. září 2026. Pukač po zápase veřejně uvedl, že vyšetření potvrdilo zlomenou očnici a že ho čeká operace; jeho vyjádření citoval slovenský Sportnet. Zápas, který měl tuhle sérii v lednu 2026 přerušit, se nakonec neodehrál. A jeho příběh se vypráví zkráceně a špatně.
Lednový zápas, který se vypráví špatně
Corderovi měl na OKTAGONu 82 stát naproti Dominik Humburger. Zkratka té historky zní: zranil se Humburger. Ze záznamu o události, do kterého redakce MMAmagu nahlédla, ale plyne jiná posloupnost. U původní dvojice je jako důvod zrušení uvedeno odstoupení Cordera, teprve u náhradního páru s Davidem Zawadou figurují Humburgerovy zdravotní potíže.
Humburger o nich mluvil sám. Serveru iSport 16. ledna 2026 řekl: „Taky jsem měl dvě operace, každé hubnutí bylo dost těžké, problémy se nabalovaly a tělo řeklo jasné dost.“ Do klece tedy nenastoupil ani proti náhradníkovi. Proč z karty zmizel Cordero, ze záznamu nevyplývá.
Detail, který se ve zrychlené verzi ztrácí, má praktický dopad. Od ledna 2026 má Cordero odzápasovaný jediný večer, Pukače v září. Zbývá tedy otázka, na kterou se dá odpovědět bez spekulací: kdo z té trojice má v kalendáři OKTAGONu skutečně volné místo.
Třinec v listopadu, Vídeň v únoru a Bartl bez termínu
Oficiální profily Peňáze a Engizeka spolu s žebříčkem střední váhy aktualizovaným 23. října 2026 prošla redakce MMAmagu ve znění k 3. listopadu 2026. U Peňáze stojí mezi nadcházejícími zápasy OKTAGON 98 v Třinci s datem 21. listopadu 2026 a místo jména soupeře zkratka TBA, tedy soupeř zatím neurčený. U Engizeka je to OKTAGON 103 ve Vídni s datem 20. února 2027, rovněž bez soupeře.
Volné místo u Peňáze má konkrétní příčinu. Podle přepisu oznámení OKTAGONu, který zveřejnil server MMA Fanatik 18. října 2026, z duelu odstoupil zraněný Kamil Oniszczuk a organizace hledá náhradu.
Vídeň hraje jinou ligu. OKTAGON na stránce události píše, že do Rakouska míří vůbec poprvé, po Česku, Slovensku, Anglii, Německu a Polsku.
A Bartl? Na jeho oficiálním profilu nebyl k 3. listopadu 2026 uveden žádný další zápas. Ani u Cordera nefiguroval nový soupeř. Zbývá spočítat, co by která z těch variant zápasníkovi vlastně přinesla.
Dvoje dveře odemčené, jedny zatím jen slovní
ANALÝZA Žebříček z 23. října 2026 říká o té trojici víc než jakýkoli trash talk. Engizek je jednička, Cordero čtyřka, Peňáz sedmička a Bartl v desítce střední váhy není. Pro Peňáze by Cordero nebyl náhrada, ale skok nahoru. Pro Cordera je naopak Engizek jediný ze tří, kdo ho posune blíž k Jotkovu pásu. To je ale čtení žebříčku, ne stanovisko organizace.
Zbytek rozhoduje termín. Třinec přijde 21. listopadu 2026 a zápas na takhle krátko se domlouvá v řádu dní. Vídeň je karta na únor a takové se nehrají z nouze. Bartlova varianta nemá termín ani pořadí, má jen pozornost. V matchmakingu to přitom není nic málo: jméno vyslovené nahlas v hale po ukončení soupeře, kterého do té doby nikdo nezastavil, je svého druhu měna.
Platí také, že prázdné místo v kalendáři neznamená prázdné jednání. Organizace oznamuje až hotové věci a dvě zkratky TBA jsou to jediné, co se dá doložit.
Ze tří dveří před Corderem jsou tedy dvoje odemčené kalendářem. Ty třetí si musí Bartl vykopnout sám.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek