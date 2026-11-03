Zákulisní info o honorářích za Muradov vs. šest Kotlárů. Rozdíl ve výplatách je podobně výrazný jako v samotném zápase

Do klece se proti jednomu bývalému bojovníkovi UFC, tedy americké ligy smíšených bojových umění, postupně postavilo šest mužů jedno příjmení. Diváci v pražské Nové Spirále čekali bizár, jaký česká scéna dlouho neviděla, a dostali ho kratší, než stačili dopít pivo. Podle výsledkových zpráv byla celá série hotová za necelé tři minuty a Muradov ukončil jednoho soupeře po druhém technickým knockoutem. Tři dny po turnaji se objevila čísla, podle kterých nebyl jednostranný jen průběh. Redakce MMAmagu si údajné honoráře přepočítala a vyšel z toho poměr, který zní tvrději než samotný zápas.
Tohle číslo večera nikdo nehlásil do mikrofonu
G MMA je nová česká organizace, která na svém prvním galavečeru 31. října 2026 nabídla 13 zápasů a mísila klasické souboje s formáty na hraně show. Na oficiálním webu G MMA figuroval duel Muradov proti šesti Kotlárovcům jako hlavní zápas večera. Kotlárovci jsou podle téhož webu fenomén domácí bizarní a celebritní zápasnické scény.
Server Top-Fight 3. listopadu 2026 napsal, že podle jeho zdroje měl základní honorář většiny členů rodiny činit zhruba 25 000 Kč na osobu a celá skupina si měla orientačně přijít na 165 000 až 175 000 Kč. Muradovova odměna se podle stejného zdroje měla pohybovat kolem 1 000 000 Kč. Výjimkou měl být Diego Kotlár, u kterého server uvádí zhruba 40 000 až 50 000 Kč; tato částka je součástí skupinového součtu.
|Strana
|Údajná odměna
|Poměr k Muradovovi
|Makhmud Muradov
|zhruba 1 000 000 Kč
|1×
|Šest Kotlárovců dohromady
|165 000 až 175 000 Kč
|5,7krát až 6,1krát méně
|Jeden člen šestice mimo Diega
|zhruba 25 000 Kč
|zhruba 40krát méně
Čísla ze zákulisního přehledu Top-Fight redakce MMAmagu přepočítala na poměry: Muradov měl dostat zhruba 5,7krát až 6,1krát víc než celá šestice dohromady a asi 40krát víc než řadový člen skupiny. Žádnou z částek organizace nepotvrdila.
Jedna věc se přitom v popisu zápasu často zkresluje. Z oficiálního profilu duelu na webu G MMA i z výsledkových zpráv, do kterých redakce MMAmagu nahlédla, plyne, že Kotlárovci nestáli v kleci najednou: Muradov se jim měl postavit postupně. Server Rondo popsal celou sérii jako záležitost necelých tří minut.
Sám Muradov přitom nikdy netvrdil, že do klece jde kvůli sportu, a kritikům odpověděl po turnaji stejně jako před ním.
Hvězda, která se za svůj motiv nestyděla
Kdo Muradova nesleduje pravidelně, potřebuje jednu větu kontextu: oficiální profil organizace OKTAGON MMA ho vede jako šampiona polotěžké váhy a prozatímního šampiona střední váhy s bilancí 30 výher a 8 porážek a uvádí i jeho minulost v UFC. Jinými slovy, jde o elitního zápasníka domácí scény, ne o účastníka internetové estrády.
Proč tedy šel proti šestici amatérů? Rámoval to penězi, a to otevřeně. Oficiální profil zápasu na webu G MMA uvádí, že Muradov mluvil o nejvyšší odměně za jeden zápas ve své dosavadní kariéře. Konkrétní sumu veřejně nepotvrdil.
Na kritiku, že si účastí kazí jméno, reagoval podle serveru Top-Fight z 28. října 2026 slovy „Ničeho nelituju, nikdo mě do ničeho nenutí“ a „Vydělám peníze a hotovo“. Jde o výroky zprostředkované médiem, nikoli o záznam z tiskové konference. Z obou plyne totéž: Muradov nepředstíral sportovní motiv ani omluvu.
Co zbylo z pěti milionů, o kterých se šeptalo před turnajem
Redakce MMAmagu otevřela vlastní text z 3. září 2026, ve kterém se o Muradovově odměně psalo úplně jinak. Tehdy se podle zákulisních informací serveru MMA Shorties mluvilo o částce kolem 5 milionů Kč a už tenkrát článek upozorňoval, že ji nepotvrdil ani zápasník, ani organizace. Aktuální zákulisní částka je zhruba pětinová.
Nejde o to určit, kdo se spletl. Jde o to, jak předzápasová šeptanda funguje: čím blíž je turnaj, tím větší částky kolují a po něm přijdou střízlivější.
Hranice doloženého je tady ostrá. Top-Fight sám napsal, že smlouvy veřejné nejsou, že G MMA oficiální výplaty nezveřejnilo a že své údaje uvádí jako zákulisní informace, nikoli jako finanční zprávu organizace. Všechny částky v tomto článku proto platí s otazníkem.
Vysvětlení té nerovnosti ale neleží ve výsledkové listině, nýbrž v tom, co přesně nová organizace svým divákům prodávala.
Za co se v takové show ve skutečnosti platilo
ANALÝZA Proč by jeden muž bral šestinásobek toho, co šest soupeřů dohromady, když je celá věc hotová za necelé tři minuty? Protože se neplatilo za minuty. Na plakátu premiérového turnaje stálo Muradovovo jméno jako hlavní tah večera a Kotlárovci v něm hráli roli atrakce, ne sportovního soupeře.
V takovém modelu je honorář hvězdy položkou marketingu a honorář protistrany položkou produkce. Pro představu: 1 000 000 Kč rozpočítaný na tři minuty vychází zhruba na 333 000 Kč za minutu, tedy asi 5 600 Kč za sekundu. Je to orientační propočet z neoficiální částky a z horní hranice uváděného času; při kratším trvání by sazba byla ještě vyšší.
Rozdělení peněz tedy nebylo vedlejším efektem bizarního zápasu. Bylo jeho konstrukcí. Nerovnost byla to, co se prodávalo, a čísla z kuloárů ji jen dokreslují.
Pro jednoho epizoda, pro šest Kotlárů výjimečný večer
Muradov se vrací ke standardní kariéře. Podle oficiálního webu organizace OKTAGON MMA ho 29. prosince 2026 čeká v Praze na turnaji OKTAGON 100 titulový zápas střední váhy s Krzysztofem Jotkem, tedy se soupeřem z úplně jiné kategorie než šestice z Nové Spirály.
V Muradovově kariéře byl říjnový večer jednorázový obchod. Pro Kotlárovce to mohla být jedna z nejvýraznějších výplat, jaké si ze zápasnické show odnesli. Na plakátu stálo šest jmen proti jednomu, na papíře jedna výplata proti šesti.
A dokud se bude platit za jméno a dosah, ne za vyrovnanost, bude se podle téhle šablony stavět i příští bizár, na který si koupíte přenos.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka