McGregorův trenér kroutí hlavou nad tím, co se stalo v kleci. Spekulace o zranění odmítl a popsal Conorův stav

Měl to být pohyb, kterým Conor McGregor po více než pěti letech připomene, proč byl kdysi největší hvězdou UFC. Osmatřicetiletý irský bojovník ve welterové váze do 77 kg s bilancí 22-7 vyletěl hned v úvodu do kopu levou nohou a nešťastně dopadl na pravé koleno. Ještě asi minutu se snažil pokračovat, pak bylo po zápase. Jeho dlouholetý trenér John Kavanagh se k té minutě veřejně vrátil až na konci října. Redakce MMAmag prošla zápasovou kartu i zápasové historie obou aktérů na Sherdogu a dopočítala, co ta jedna minuta stála.
První pohyb, který měl rozhodnout celý zápas
V kartě turnaje UFC 329: McGregor proti Hollowayovi 2 z 11. července 2026, kterou zveřejnil Sherdog, stojí jediný řádek: Max Holloway, 34letý americký bojovník s bilancí 28-9, porazil McGregora technickým knockoutem kvůli zranění kolene v 1. kole v čase 1:09. Zápas v Las Vegas ukončil rozhodčí Mike Beltran. Agentura Associated Press popsala, že Ir po kopu nešťastně dopadl na pravé koleno a po dalších pokusech útočit bylo zřejmé, že duel nedokončí.
Kavanagh, trenér irského týmu SBG Ireland, v pořadu novináře Ariela Helwaniho 27. října 2026 řekl, že šlo o předem naplánovaný první útok. „Kdybych ho neviděl udělat, nechci přehánět, ale nejméně padesátkrát během měsíců před zápasem…“ citoval ho server TheMacLife. Jinými slovy: ten kop nebyl improvizace, ale dril. Dostupné přepisy se přitom v počtu rozcházejí: TheMacLife mluví o nejméně padesáti opakováních, POP MMA o tisíci.
Ještě ten večer se ale začala šířit jiná verze: že McGregor do klece nastoupil už zraněný.
Verze, kterou si fanoušci řekli hned po zápase
Ir podle Associated Press na sociálních sítích tvrdil, že do zápasu nešel zraněný a potíž přišla odnikud. Prezident UFC Dana White téže agentuře řekl, že při ceremoniálním vážení žádné známky zranění nebyly; zároveň vyslovil vlastní předpoklad, že jde o přetržený přední zkřížený vaz. To je jeho odhad, ne zveřejněná diagnóza.
Nejdůrazněji mluvil trenér. „Nebylo mu vůbec nic. Mohu zaručit, že do zápasu nastupoval stoprocentně zdravý,“ uvedl Kavanagh. Z přepisů Kavanaghových vyjádření, do kterých redakce MMAmag nahlédla, přitom plyne, že totéž říkal i dva dny před zápasem: 9. července 2026 popsal kemp slovy „ani drobný problém, ani boule, ani modřina, sto procent“. Mezi červencem a říjnem se tedy nezměnilo jeho tvrzení o zdraví, změnil se jen horizont: místo přípravy na zápas mluví o rehabilitaci.
Nejtvrději ale na celém návratu vypadá poměr dvou čísel z McGregorovy zápasové historie.
Co z návratu zbylo, když se spočítají dny
Mezi posledním zápasem před pauzou a návratem uplynulo 1 827 dní. Samotný návrat trval 69 sekund.
|Údaj
|Hodnota
|Zdroj
|Poslední zápas před pauzou (UFC 264)
|10. 7. 2021
|Sherdog
|Návrat (UFC 329)
|11. 7. 2026
|Sherdog
|Délka pauzy
|1 827 dní
|výpočet redakce MMAmag
|Délka návratového zápasu
|1:09 (69 sekund)
|zápasová karta UFC 329
Bilance se posunuly jen o jeden řádek: McGregor z 22-6 na 22-7, Holloway z 27-9 na 28-9. Ze zápasové historie na Sherdogu plyne ještě jeden údaj: obě McGregorovy poslední porážky skončily technickým knockoutem kvůli zranění dolní končetiny. V červenci 2021 to bylo zranění nohy na konci 1. kola, v červenci 2026 koleno po 69 sekundách. Právě z toho vyrostla otázka, co bude dál.
Jeden zápas ve smlouvě a rok, do kterého se nesmí spěchat
Kavanagh mluví o rehabilitaci. „Myslím, že k plnohodnotnému MMA tréninku se bude moci vrátit až příští rok. Nyní prochází rehabilitací,“ řekl na konci října, tedy s výhledem na rok 2027. A k možnému konci kariéry dodal: „Prostě nevím, jestli už se soutěžením skončil. Jak by to vypadalo? To nevím.“
Ve smlouvě podle jeho slov zbývá jeden zápas. McGregor sám 16. června 2026 v rozhovoru řekl, že má ve smlouvě dva zápasy a po UFC 329 mu zůstane poslední; jeho slova přepsal server MMA Fighting. UFC počet zbývajících zápasů veřejně nepotvrdilo.
Holloway si z Las Vegas odvezl výhru i pozici mezi nejlepšími. V náhledu oficiálního žebříčku UFC, který redakce MMAmag načetla 3. listopadu 2026, figuruje jako čtvrtý v lehké váze. McGregorovi zbyl věk 38 let, jeden nevyužitý zápas a termín, který nikdo neoznámil. A jedna věc, kterou mu nezaručí ani tisíc opakování.
Nejistota místo data
GLOSA U McGregora bývalo zvykem, že se nejdřív vědělo datum a teprve potom, jestli dává smysl. Tentokrát je to obráceně. Nejkonkrétnější informací celého případu je slovo rehabilitace a trenérovo přiznání, že neví.
Paradoxně je to poctivější než každý dosavadní slib. Kop pilovaný celé měsíce vydržel 69 sekund – a jestli bude ještě nějaký další, nerozhodne se v kleci, ale na rehabilitačním lehátku.
Zdroje
Sherdog (karta UFC 329, profily Conora McGregora a Maxe Hollowaye, článek z 27. října 2026), Associated Press (článek po UFC 329), TheMacLife (28. října 2026), POP MMA (27. října 2026), MMA Fighting (9. července 2026 a 16. června 2026), oficiální žebříček UFC.
Metodika
Redakce MMAmag otevřela 3. listopadu 2026 zápasovou kartu UFC 329 a zápasové historie obou bojovníků na Sherdogu a z nich převzala výsledek, čas, způsob zakončení, jméno rozhodčího i bilance. Délku pauzy spočítala z údajů v tabulce: ze dnů mezi 10. červencem 2021 a 11. červencem 2026 bez započtení prvního dne, výsledek 1 827 dní. Kavanaghovy výroky zazněly v pořadu Ariela Helwaniho 27. října 2026; původní záznam ani plný přepis se nepodařilo otevřít, redakce MMAmag proto pracovala s přepisy Sherdogu, TheMacLife a POP MMA, které se v počtu opakování kopu rozcházejí, a překlad z angličtiny pořídila sama. Údaj o rankingu pochází z náhledu oficiálního žebříčku UFC načteného 3. listopadu 2026 a může se měnit; údaj o jednom zbývajícím zápase je McGregorovo tvrzení z června 2026, nikoli potvrzení UFC. Článek neuvádí diagnózu ani odhad dopadu na kariéru nad rámec vyjádření trenéra; lékařskou suspenzi atletické komise ani novější oficiální zdravotní zprávu po 27. říjnu 2026 se dohledat nepodařilo.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková