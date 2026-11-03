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Nováček v UFC předvedl submisi měsíce a ukončil soupeře technikou, kterou v oktagonu téměř nikdo nepoužívá

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Nick Klein přežil konec prvního kola na zádech se soupeřem, který hrozil škrcením. Ve druhém už gong nepomohl: po 1:25 přišla submise měsíce podle MMA Junkie.
Nováček v UFC předvedl submisi měsíce a ukončil soupeře technikou, kterou v oktagonu téměř nikdo nepoužívá

Nováček v UFC předvedl submisi měsíce a ukončil soupeře technikou, kterou v oktagonu téměř nikdo nepoužívá

Zdroj: UFC
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 03.11.2026 14:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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