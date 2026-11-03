Nováček v UFC předvedl submisi měsíce a ukončil soupeře technikou, kterou v oktagonu téměř nikdo nepoužívá

V hale UFC APEX v Las Vegas byl Nick Klein na čtyřech a na zádech mu seděl muž, který do té chvíle v UFC, největší MMA organizaci světa, neodzápasil ani minutu. Konec kola přišel dřív než odklepání. Ve druhém kole šel Klein po strhu, jenže soupeř pozici otočil, znovu se dostal za něj a sevřel mu hlavu i paži. A pak začalo to zajímavé: stačilo porovnat zápisy a z jednoho chvatu byla hádanka.
Záchrana gongem vydržela přesně jedno kolo
Joe Kropschot, 31letý bojovník střední váhy do 84 kg, vstupoval do turnaje UFC Fight Night: Moicano vs. Nolan 31. října 2026 s bilancí 9-3 a bez jediné minuty v kleci UFC. Nick Klein měl před zápasem 6-3 a v UFC bilanci 0-2. Z průběžného zápisu Sherdogu, který redakce MMAmag prošla, plyne, že Kropschot v závěru prvního kola držel záda, trestal údery a hrozil škrcením zezadu; podle amerického serveru MMA Junkie soupeře z té situace vytáhl právě konec kola.
Ve druhém kole to trvalo 1:25. Klein šel po strhu, Kropschot pozici otočil, naskočil mu na záda a zápas ukončil submisí. Po zápase má Kropschot 10-3 a v UFC 1-0, Klein 6-4 a v UFC 0-3.
Byla to Kropschotova šestá výhra v řadě. Smlouvu si vybojoval v srpnu 2026 v pořadu Dana White’s Contender Series, kde bojovníci zápasí přímo o kontrakt s UFC; 11. srpna 2026 tam porazil Jona Kunnemana jednomyslným rozhodnutím. Zakončení proti Kleinovi mu pak vyhrálo anketu serveru MMA Junkie o submisi měsíce za říjen 2026.
Jenže když se redakce MMAmag podívala, jak ten chvat zapsaly jednotlivé databáze, zjistila, že se neshodnou ani na jeho jménu.
Jeden chvat a několik jmen
V kleci šlo o obrácený trojúhelník doplněný pákou na ruku: nohy sevřené kolem hlavy a paže soupeře, tedy škrcení a páka v jednom. Co to bylo podle papírů, je složitější.
MMA Junkie mluví o obráceném trojúhelníku bez bližšího určení. Průběžný zápis Sherdogu z 31. října 2026 vede zakončení jako inverted triangle armbar. V profilu Kropschota na Sherdogu redakce MMAmag dohledala u téhož zápasu jiný zápis, reverse triangle armbar. A Wrestling Observer to v průběžných výsledcích zkrátil na armbar.
Proč na tom záleží? Celé ocenění stojí na tom, že zakončení vyčnívalo z řady. Dokud se zápisy neshodnou na tom, co se vlastně počítá, nedá se tvrdit, jak často takový chvat v oktagonu padne. Proto tu zůstává opis a u každého údaje stojí i jméno zdroje.
V říjnu přitom tři jiní bojovníci ukončili soupeře dřív než Kropschot, a anketu stejně vyhrál on.
V konkurenci rychlých konců
Nominací bylo pět. Tři skončily v prvním kole, jedna až v pátém a vyhrála ta, která potřebovala do druhého.
|Bojovník
|Zakončení
|Kolo a čas
|Brendson Ribeiro
|guillotina
|1. kolo, 1:49
|Brendan Allen
|škrcení zezadu
|5. kolo, 2:46
|Chelsea Chandler
|kimura
|1. kolo, 4:52
|Abus Magomedov
|technická submise, guillotina
|1. kolo, 1:44
|Joe Kropschot
|obrácený trojúhelník s pákou
|2. kolo, 1:25
Časy v tabulce vycházejí z výsledkových protokolů UFC a ze zápisů Sherdogu. Brendan Allen, bojovník střední váhy s bilancí 28-7, ukončil Christiana Leroy Duncana v pátém kole v čase 2:46; do konce pětiminutového kola tedy zbývaly 2 minuty a 14 vteřin, ne vteřiny, jak zakončení popisuje MMA Junkie. Abus Magomedov má u svého zakončení nad Camem Rowstonem technickou submisi, protože Rowston podle zápisu Sherdogu ztratil vědomí a neodklepal.
Cena od novinářů, ne od organizace
GLOSA Submise měsíce od MMA Junkie není trofej, kterou předává organizace. Je to anketa média a její hodnota je jinde než na výplatní pásce: dává tvář někomu, koho by jinak fanoušek po týdnu nedokázal pojmenovat.
A je v tom i půvabný paradox. Zakončení, u kterého si různé zápisy nedokázaly sednout ani na jméně, je lepší vizitka než sebelepší série bodových výher. Oficiální žebříček UFC to ovšem nijak nedojímá.
Co mu cena za submisi měsíce přinese
Žádný bonus, žádný posun v pořadí. Ve výpisu oficiálního žebříčku UFC ve střední váze ke 3. listopadu 2026 se Kropschotovo jméno neobjevuje. Databáze FightMatrix ho ve vydání z 1. listopadu 2026 řadí na 139. místo ve střední váze, ve vydání z 25. října 2026, tedy před zápasem s Kleinem, byl 170.
Z profilů na UFC.com a Sherdogu, které redakce MMAmag porovnala, plyne, jakého bojovníka si UFC podepsalo. Sherdog u něj eviduje 10 výher: 7 submisí, 2 KO/TKO a 1 rozhodnutí. Devět z deseti tedy skončilo před limitem. UFC ve svém profilu uvádí 6 submisí a součet metod u něj nedává deset výher, proto u každého čísla stojí i jméno databáze.
Dostupné přehledy nadcházejících zápasů u jeho jména ke 3. listopadu 2026 žádného soupeře neuvádějí. Kleina gong zachránil jednou. Kdo půjde proti Kropschotovi příště, bude muset hlídat, aby se do stejné pozice nedostal ani jednou.
Metodika
Seznam pěti nominací a jméno vítěze pocházejí z přehledu MMA Junkie publikovaného 3. listopadu 2026, dostupného v syndikaci Yahoo a AOL, protože původní doména byla pro automatický přístup uzavřená. Průběh a výsledek zápasu Kropschot — Klein redakce MMAmag rekonstruovala z průběžného zápisu Sherdogu z 31. října 2026 a z profilů obou bojovníků; zápas nikdo z redakce nesledoval v přenosu. Část oficiálních stránek UFC se nepodařilo otevřít přímo, časy nominovaných zakončení proto stojí na indexovaných výpisech protokolů UFC a na zápisech Sherdogu, vše ke 3. listopadu 2026; měna se nepřepočítávala. Do výpočtu o způsobu výher vstoupily hodnoty ze Sherdogu: 7 submisí, 2 KO/TKO a 1 rozhodnutí z celkových 10 výher, přičemž UFC profil uvádí 6 submisí a jeho součet metod s celkovou bilancí nesouhlasí. Článek nezahrnuje oficiální stanovisko UFC k názvu zakončení ani potvrzení dalšího zápasu od samotného bojovníka a u FightMatrix se při ověřování načetla jednou novější a jednou starší verze žebříčku.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek