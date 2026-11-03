Moicano obvinil rozhodčího z hlavního zápasu UFC. Nechal se ovlivnit buráním publika, a mě to stálo výhru

Druhé kolo hlavního zápasu v Las Vegas. Renato Moicano přilepený na zádech Toma Nolana, nohy zaklesnuté kolem jeho trupu. Hala místo nadšení bučí, protože na zemi se nic neděje dost rychle. Dan Miragliotta oba muže zvedá na nohy a od té chvíle jde zápas jiným směrem: Moicano inkasuje a ve třetím kole je po všem. Redakce MMAmag proto prošla průběžný zápis zápasu, výsledky turnaje a text pravidel, podle kterého se v Nevadě posuzuje práce rozhodčích.
Zámek, který vydržel všechno kromě jednoho povelu
Renato Moicano, 37letý brazilský bojovník lehké váhy do 70 kg, šel do hlavního zápasu UFC Fight Night 292, známého jako UFC Vegas 123, s bilancí 21-7-1. Naproti stál Tom Nolan, 26letý Australan ze stejné kategorie s bilancí 11-1. Turnaj se konal 31. října 2026 v Las Vegas.
Podle průběžného zápisu, který zveřejnil Sherdog, Moicano v prvním kole soupeře složil, okamžitě přešel na jeho záda a sevřel mu nohama trup. Téhle pozici se v MMA říká body triangle a znamená, že spodní muž je prakticky přišpendlený. Ve druhém kole se scéna opakovala, jenže Miragliotta oba bojovníky postavil zpátky na nohy. Krátce po resetu šel Moicano do problémů, Nolan se dostal nahoru a ve třetím kole ho zasypal údery a lokty. Konec přišel v čase 1:28, šlo o technický knockout.
Dne 2. listopadu 2026 Moicano v podcastu řekl, co podle něj Miragliottovi ten povel vnuklo, a jeho vysvětlení nemá se zápasem na zemi nic společného.
Brazilec si u mikrofonu posvítil na publikum, ne na soupeře
Výrok zazněl v pořadu The Ariel Helwani Show v epizodě zveřejněné 2. listopadu 2026, zhruba v čase 2:14:00 záznamu. V popisu epizody, který redakce MMAmag dohledala v databázi Muck Rack, je Moicano uveden mezi hosty; doslovné znění redakce MMAmag přebírá ze serveru MMA Junkie.
„Myslím, že to bylo bučení lidí. Říkáte, že to nehraje roli, ale podle mě ano. Podle mě hraje obrovskou roli, hlavně u rozhodčích, protože jsou to lidé a podléhají emocím,“ řekl Moicano moderátorovi Arielu Helwanimu. A přitvrdil: „Možná si řekl: ‚Dobře, tohle bude nudný zápas, nikomu se to nelíbí, dejme lidem trochu zábavy.‘ Dane, podle mě jsi udělal chybu.“ Zároveň si dal pojistku: „Neříkám, že bych zápas vyhrál. To říct nemůžu, ale můžu říct, že to bylo špatně.“ Je to tedy obvinění z motivu, ne tvrzení o výsledku.
Zajímavější je posun. Den předtím, 1. listopadu 2026, Moicano podle přepisu, který zveřejnil MMA Fighting, ve videu na svém YouTube kanálu mluvil hlavně o sobě: Nolan za reset nemůže, byl v postoji výrazně lepší, chyby udělal on sám. Za 24 hodin se z omluvy soupeři stalo ukázání prstem na tribuny. Kritiku resetu veřejně zopakovali i další bojovníci, mimo jiné Terrance McKinney, který na síti X podle MMA Fighting napsal, že zápas vyhrál rozhodčí.
Jenže text pravidel, podle kterého se v Nevadě zápasy řídí, dává rozhodčímu na postavení bojovníků víc prostoru, než si většina rozzlobených fanoušků myslí.
Co na to papír z Nevady a co čísla ze zápasu
V dokumentu Unified Rules of MMA ve znění ze 6. srpna 2025 redakce MMAmag našla pasáž o postavení bojovníků: rozhodčí má zápas zvednout do postoje, pokud ani jeden z mužů neprokazuje skutečnou, významnou nebo udržitelnou snahu postupovat k ukončení. Samotné držení lepší pozice se za takovou snahu nepovažuje. Nevadský předpis NAC 467.682 k tomu dodává, že rozhodčí je jedinou autoritou zápasu a jeho rozhodnutí lze zvrátit jen po slyšení před komisí. Spor tedy nestojí na tom, jestli Miragliotta reset udělat směl, ale jestli pro něj byly splněné podmínky.
Čísla ze zápasu ukazují dva různé příběhy. Moicano kontroloval zápas na zemi 7:17, Nolan jen 1:10. Zásahů ale napočítali 9 u Brazilce a 69 u Australana.
|Ukazatel zápasu
|Renato Moicano
|Tom Nolan
|Signifikantní zásahy
|9
|69
|Kontrolní čas
|7:17
|1:10
|Úspěšné takedowny
|3/5
|1/1
Hodnoty pocházejí z veřejných statistických agregátorů UFCalendar, CageQuant a FightIQ, které je uvádějí jako převzaté z oficiální statistiky UFC. Nolan sám podle Sherdogu, který cituje UFC News z 1. listopadu 2026, řekl, že se na Moicanův body triangle v přípravě chystal a byl smířený i se ztrátou kol. Na pozápasové tiskové konferenci pak podle MMA Fighting odmítl, že by si o reset říkal; tvrdil, že rozhodčího upozorňoval na údery do zátylku.
Publikum jako třetí muž v kleci
GLOSA Bučení je jediný nástroj, kterým dav mluví do zápasu. Nemá hlasovací lístek, nemá bodovací kartu, a přesto je slyšet víc než kdokoli u klece. Debata po UFC Vegas 123 se stočila k Miragliottovi, protože rozhodčí je jediný, komu se dá něco vyčíst jménem.
Moicano přitom udělal něco, co poražení dělají zřídka: nepostavil svoje obvinění na tvrzení, že by zápas vyhrál. Řekl, že to bylo špatně, a tím to usekl. To je rozdíl mezi stížností a výmluvou, i když obě začínají stejně.
Na konci každé takové debaty ale stojí tabulka, a ta žádné odstíny nezná.
Výsledek zůstává, účet platí jen jeden z nich
Formální dohra nebude. Moicano podle MMA Fighting uvedl, že nepodá odvolání k nevadské atletické komisi ani nebude žádat, aby Miragliotta jeho zápasy nerozhodoval. Zůstane z toho veřejná debata, ne řízení.
Bilance, které redakce MMAmag dopočítala z výsledků turnaje, mluví jasně: Nolan se posunul z 11-1 na 12-1 a v UFC z 5-1 na 6-1, Moicano z 21-7-1 na 21-8-1 a v UFC z 13-7 na 13-8. Sherdog zařadil 2. listopadu 2026 Australana na 15. místo svého žebříčku lehké váhy a nahradil jím Manuela Torrese. Nolan po zápase zmínil, že by ho lákal Mateusz Gamrot, zároveň ale dodal, že program mu určí UFC; oficiálně ohlášeného soupeře nemá ani jeden z nich.
Zámek držel, dokud nepřišel povel zvenčí. Výsledek platí a jedinou položku navíc má v záznamu ten, kdo ho ještě ve druhém kole svíral.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka