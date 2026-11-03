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Moicano obvinil rozhodčího z hlavního zápasu UFC. Nechal se ovlivnit buráním publika, a mě to stálo výhru

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Měl soupeřova záda a nohy zamčené kolem jeho těla. Pak zazněl povel od rozhodčího a o kolo později ležel Brazilec pod údery. Kdo ten zámek vlastně otevřel?
Moicano obvinil rozhodčího z hlavního zápasu UFC. Nechal se ovlivnit buráním publika, a mě to stálo výhru

Moicano obvinil rozhodčího z hlavního zápasu UFC. Nechal se ovlivnit buráním publika, a mě to stálo výhru

Zdroj: UFC
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 03.11.2026 13:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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