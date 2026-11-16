Voda může v zimě napáchat pěknou neplechu, zejména v uzavřených obvodech, jako jsou zavlažovací hadice, sudy, venkovní kohoutky a další vodní systémy. Asi víte, že při teplotách nižších než 0 °C se voda mění na led a zvětšuje svůj objem. A právě tímto způsobem si můžete poškodit různé zahradnické zařízení. Proto před příchodem mrazů důkladně odvodněte všechny venkovní rozvody. Nečekejte až na první pořádný mráz. Pusťte se do práce v době, kdy už zavlažování nepotřebujete, ale teploty stále dovolují pohodlnou manipulaci s jednotlivými součástmi
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