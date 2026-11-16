V neděli Velké ceny Mexika se Andrea Kimi Antonelli na stupních vítězů připojil k vítězi závodu Verstappenovi a třetímu Hamiltonovi.
Už teď se však objevují otázky na příští sezónu. Antonelli získal většinu ze svých aktuálních 390 bodů během prvních deseti závodních víkendů této sezóny. Vyhrál šest závodů a povedla se mu série pěti vítězství v řadě od Číny po Monako. V následujících 10 závodech přidal „pouze” tři vítězství.
Konkurenční stáje mezitím technologickými vylepšeními snížily náskok Stříbrných šípů. Red Bull se zotavil z počátečních potíží a rakouská stáj vyhrála tři z posledních pěti Velkých cen. Verstappen se dostal před Hamiltona a poté i George Russella, v celkovém pořadí se posunul na druhé místo. Antonelli proto tvrdí, že mu bude čtyřnásobný mistr světa dělat při obhajobě titulu největší starosti.
„Kdybych si měl vybrat jednoho jezdce, bude to Max,“ prohlásil Ital, „to on by mi mohl způsobit největší problémy. V příští sezóně ale nebude jediným, kdo by pro mě mohl představovat výzvu.“ Antonelli předpovídá, že McLaren i Ferrari sníží náskok Mercedesu. Tím vznikne potencionální souboj čtyř týmů, do kterého se zapojí několik jezdců, včetně Russella.
„Myslím si, že příští rok to bude mezi námi všemi, mezi všemi špičkovými týmy, velmi vyrovnaný souboj, protože už teď jsme si velmi blízko. Podívejme se také na Red Bull. Díky všem vylepšením, která zavedli, se neustále zlepšují. McLaren prošel obdobím, kdy zaznamenal obrovské pokroky, pak přišla fáze, kdy se potýkali s většími obtížemi, ale nyní se opět vzchopili. Ferrari je vždy ve hře. Bylo by úžasné, kdyby mezi všemi z předních týmů proběhl souboj. Chtěl bych tam vidět Lewise, Charlese, mého týmového kolegy, Maxe a Landa. Myslím si, že to bude velmi vyrovnané.“
Na konkrétní otázku ohledně souboje s Hamiltonem, který v Mexico City prohlásil, že doufá, že souboj bude v příští sezóně vyrovnanější, Antonelli odpověděl: „Rozhodně. Už konec této sezóny nám dal představu o tom, jaká může být ta příští. Byla by pro mě velká výzva, kdybych musel bojovat s jezdci tohoto kalibru.“
„I přes výhru v šampionátu mám asi ještě větší chuť vyhrát než předtím,“ řekl. „Vítězství je úžasný pocit a jedna z nejlepších věcí, které se vám mohou přihodit. Ten okamžik zkrátka chcete prožívat znovu a znovu.“
„Poslední závody jsou pro mě už přípravou na rok 2027. Mým cílem je dobře zakončit tento rok, třeba i s několika vítězstvími, a pokusit se to zopakovat příští sezónu. Je to teprve začátek. Monopost máme velmi silný a doufám, že i příští rok budeme konkurenceschopní. Jsem si jistý, že tým odvede skvělou práci.“