Na britském velvyslanectví v Praze se místo šampaňského foukaly bubliny. Velvyslanec Matt Field tak 16. listopadu pokřtil anglickou verzi Součkovy knihy s odkazem na hymnu West Hamu „I’m Forever Blowing Bubbles“. Uprostřed slavnostní nálady ale přišla i otázka, které se záložník nevyhnul. Jak se mu líbila role v reprezentaci po návratu? „Z minutáže jsem nebyl šťastný, ale to už je fotbal,“ řekl podle Sport.cz. Nejzkušenější hráč kádru, čtyřiadevadesátinásobný reprezentant, tím otevřeně přiznal, že jeho místo v sestavě už není samozřejmost. Hned ale dodal vysvětlení, které celou věc staví do jiného světla než do sporu s trenérem.
Šest minut proti Španělsku, nula v Osijeku
Čísla jsou strohá. Ve čtvrtek 12. listopadu prohrálo Česko doma se Španělskem 0:2 a Souček podle
oficiálního zápisu UEFA přišel na hřiště v 84. minutě za Lukáše Červa. Zhruba šest minut základní hrací doby plus nastavení. A ani ten krátký úsek nevyšel podle představ: podle Sport.cz chyboval před druhým gólem, který v nastavení vstřelil Marc Pubill.
O tři dny později v Osijeku už nezasáhl vůbec. Česko podlehlo Chorvatsku 1:2 a Souček podle
zápisu UEFA zůstal celý zápas mezi náhradníky.
Pro hráče, který byl roky automatickou součástí základní sestavy, je to výrazný zlom. Před letním mistrovstvím světa uváděla BBC 89 startů a 17 reprezentačních gólů. Byl oporou, kolem které se stavělo. Teď se do hry dostal na pár minut v zápase, který byl prakticky rozhodnutý.
Nejdřív West Ham, pak reprezentace
Stěžovat by si mohl hlasitěji. Neudělal to. Podle Součka je pořadí jasné: nejdřív se musí naplno vrátit ve West Hamu, teprve potom může být plnohodnotně platný národnímu týmu. Ve stejné odpovědi dodal, že věří, že příště bude platnější.
Tahle věta je podle nás klíčem k celému výroku. Souček nepřesouvá vinu na trenéra ani na nikoho jiného. Sám pojmenovává problém: chybí mu zápasový rytmus. A ten se nezíská na reprezentačním srazu, ale každý týden v klubu.
„To už je fotbal“ tak neznamená rezignaci. Je to smíření s tím, jak funguje výběr sestavy. Trenér staví hráče, kteří jsou rozehraní a fit, a hráč po dlouhé pauze musí místo znovu vybojovat. I když má za sebou 94 startů.
Ani náznak napětí v kabině ze Součkových slov nevyplývá. Naopak mluvil o tom, že se hráči rádi vidí, dobře trénují a pocity v týmu jsou pozitivní. Problémem jsou podle něj výsledky, ne atmosféra.
Kotník, který mohl skončit operací
Aby bylo jasné, odkud se Souček vrací, stačí připomenout, co mu v létě provedl mistrovský turnaj. V říjnovém rozhovoru pro Seznam Zprávy popsal přetržené vnější i vnitřní vazy v kotníku. Operace byla podle jeho slov reálnou možností, šance padesát na padesát. Nakonec zvolili konzervativní postup bez zákroku.
Kotník drží, ale není to jako dřív. Souček přiznal, že pořád musí cvičit a kloub je občas zatuhlý. Ve stejném rozhovoru otevřeně řekl i to, že po šampionátu uvažoval o konci v reprezentaci.
Na tomto pozadí dává jeho listopadová nespokojenost jiný smysl. Hráč, který zvažoval, jestli vůbec v národním týmu pokračovat, se rozhodl zůstat. A chce hrát. To je spíš dobrá zpráva než problém.
Sestup, o kterém se musí mluvit upřímně
Souček se přitom vracel do týmu v nejhorší možné chvíli. Česko ve skupině A3 Ligy národů proti Španělsku, Anglii a Chorvatsku prohrálo všech šest zápasů:
Zápas Výsledek Česko proti Chorvatsku 1:2 Česko proti Anglii 0:2 Španělsko proti Česku 3:1 Anglie proti Česku 3:0 Česko proti Španělsku 0:2 Chorvatsko proti Česku 2:1
Celkové skóre 3:14 a sestup do Ligy B. Žádný bod, žádný zápas, ve kterém by se podařilo urvat aspoň remízu. Dvě těsné porážky s Chorvatskem jsou jedinou útěchou, a i ta je slabá.
Jako nejzkušenější hráč chtěl Souček pomoct k záchraně, jenže na hřišti na ni měl jen minimální vliv. Mimo hřiště ale roli lídra plní. „Musíme k sobě být upřímní,“ řekl k rozdílu v kvalitě mezi Českem a soupeři jako Španělsko, Anglie či Chorvatsko. Tým se podle něj chtěl v elitní divizi udržet, jenže na takové soupeře zatím nestačil.
Další test přijde rychle. Los kvalifikace EURO 2028 proběhne podle
UEFA 6. prosince v Belfastu a skupiny se rozběhnou v březnu 2027. Hrát se bude ve dvanácti skupinách, přímo postoupí vítězové a osm nejlepších týmů z druhých míst. Dá se čekat, že Součkova role na březnovém srazu bude záviset hlavně na tom, kolik minut do té doby nasbírá v Premier League. Kniha pro „druhý domov“
Celý rozhovor přitom vznikl při příležitosti, která se reprezentace týkala jen okrajově. Anglická verze Součkovy knihy vyjde pod názvem „Tomas Soucek – My Story“ a oproti českému vydání „Suk“, které je v prodeji už rok, přidává novou kapitolu. Ta mapuje sestupovou sezonu West Hamu, nepovedený šampionát i cestu zpět po zranění.
V Anglii podle svých slov žije „druhý život“, vyrůstají tam jeho děti a cítí se tam jako doma. Knihu chce dát fanouškům West Hamu kvůli „neuvěřitelnému spojení“, které s nimi má. Podle iDNES bude na Ostrovech k dostání před Vánoci, zatím ve fanshopu klubu. V plánu je i autogramiáda, termín ale zatím nebyl oznámen. Český prodej anglické verze zatím potvrzený není.
Souček na velvyslanectví nepřišel vyřizovat účty. Přišel s přiznáním, že po dlouhé pauze už ani on nedostane místo jen za zásluhy, a s plánem, jak si ho vzít zpátky: každý víkend v dresu West Hamu.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl