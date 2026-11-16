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Perete na 30, 40 nebo 60 stupňů? Rozdíl může být až 30 % ve spotřebě energie. Záleží ale i na prádle

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Čtyřicítka bývá pohodlná volba. Člověk nemusí moc přemýšlet, pračka vypere a oblečení zase putuje do skříně. Jenže tričko po jednom dni v kanceláři potřebuje jinou péči než kuchyňská utěrka. Volba teploty ovlivňuje nejen účet za elektřinu, ale také výsledek praní, hygienu a to, co vydrží samotná látka.
Praní na 30, 40 nebo 60 stupňů? Rozdíl není jen ve spotřebě elektřiny

Praní na 30, 40 nebo 60 stupňů? Rozdíl není jen ve spotřebě elektřiny

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 16.11.2026 18:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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