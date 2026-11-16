Perete na 30, 40 nebo 60 stupňů? Rozdíl může být až 30 % ve spotřebě energie. Záleží ale i na prádle

Čtyřicítka bývá pohodlná volba. Člověk nemusí moc přemýšlet, pračka vypere a oblečení zase putuje do skříně. Jenže tričko po jednom dni v kanceláři potřebuje jinou péči než kuchyňská utěrka. Volba teploty ovlivňuje nejen účet za elektřinu, ale také výsledek praní, hygienu a to, co vydrží samotná látka.
Dobrá zpráva je, že všechno prádlo nepotřebuje horkou vodu. Stejně tak ale neplatí, že moderní prací prostředek dovoluje bez přemýšlení přepnout celou domácnost na třicítku. Vyplatí se rozlišovat, co je jen běžně nošené a co potřebuje důkladnější hygienické vyprání.
Nejdřív štítek, pak tlačítka na pračce
Číslo ve vaničce na štítku u oblečení udává
nejvyšší povolenou teplotu praní. Čtyřicítka tedy neznamená, že oděv musíte pokaždé prát právě na 40 °C. Nižší teplotu zvolit můžete, pokud při ní dosáhnete potřebného výsledku. Překračováním uvedené hranice ale riskujete poškození výrobku. Číslo ve vaničce na štítku označuje nejvyšší povolenou teplotu praní. Čárky pod ní upozorňují, že oblečení potřebuje šetrnější program. Foto: Kapitalio.cz / vygenerováno AI, ilustrační snímek
Důležité jsou také čárky pod vaničkou. Upozorňují
na potřebu šetrnějšího zacházení, tedy menšího mechanického namáhání. U jemného svetru proto nestačí jen stáhnout teplotu a ponechat intenzivní program na bavlnu. Třicítka stačí na řadu běžně nošených věcí
Tričko, ve kterém jste strávili celý den u počítače, nemusí automaticky přijít do stejné várky jako ručníky. Pro lehce znečištěné svrchní oblečení může být
praní na 30 °C dostačující. Jako vhodnou možnost pro takové kusy ho uvádí také německý státní zdravotnický portál.
Podmínkou je vhodný program a prací prostředek použitelný při této teplotě. Třicítka navíc nepřebíjí pokyny na štítku: vlna, jemné úplety nebo
některé syntetické výrobky potřebují i odpovídající způsob praní.
Pokud na oblečení zůstávají skvrny, nemusí být jediným řešením teplejší voda. Společnost SOTEX
doporučuje znečištěná místa předem ošetřit vhodným způsobem, například namočením nebo namydlením. Ušetřit si opakované praní je nakonec praktičtější než jednu skvrnu postupně posílat několika celými cykly. Čtyřicítka není univerzálním řešení
Praní na 40 °C se hodí pro řadu běžných bavlněných a směsových oděvů, pokud to dovolují jejich štítky. Smysl může mít také tehdy, když nižší teplota na konkrétní znečištění nestačí. Při společném praní různých materiálů se ovšem řiďte tím nejcitlivějším kusem. Při třídění prádla se vyplatí sledovat nejen barvy, ale také materiál a míru znečištění. Ručníky a lehce nošená trička nemusí potřebovat stejný program. Foto: Kapitalio.cz / vygenerováno AI, ilustrační snímek
Od čtyřicítky nelze automaticky čekat stejný hygienický účinek jako od vhodně zvoleného
praní na 60 °C. Odstranit viditelnou špínu a omezit množství choroboplodných mikroorganismů jsou dvě různé věci.
Za nejrozumnější považuji rozhodovat se podle toho, co má praní vyřešit. U běžně nošeného trička mi dává smysl začít nižší teplotou. U utěrky, kterou se v kuchyni utíralo kdeco, bych se stejným pravidlem neřídila. Jedna teplota pro celý koš sice šetří dlouhé rozhodování,
potřebám prádla ale vždycky neodpovídá. Šedesátka se hodí tam, kde záleží na hygieně
Ručníky, povlečení, kuchyňské utěrky nebo odolné bavlněné spodní prádlo jsou jiná kategorie než svrchní oblečení. U textilií, které takové praní snesou, má 60 °C
hygienický smysl. Německý zdravotnický portál uvádí, že při této teplotě dochází k odstranění většiny choroboplodných zárodků z těchto druhů prádla. Neznamená to však úplnou sterilizaci.
Zvláštní pozornost si zaslouží prádlo
při střevní infekci. Britská nemocniční organizace Kingston and Richmond doporučuje prádlo a lůžkoviny znečištěné při průjmu či zvracení prát odděleně na 60 °C.
Ani tady však
nelze ignorovat materiál. Jemné spodní prádlo s krajkou nebo elastanem nemusí šedesátku snést. Potřebujete-li u choulostivé textilie řešit hygienu při konkrétní nákaze, je nutné zvolit postup vhodný pro danou situaci i výrobek.
Teplota Typ oblečení Na co si dát pozor 30 °C Lehce znečištěná trička, kalhoty a další běžné svrchní oblečení Vhodný prostředek a program; jemné materiály potřebují šetrné zacházení 40 °C Běžné bavlněné a směsové oblečení, případně praní, při kterém třicítka nestačí Štítek musí teplotu dovolovat; nejde o automatickou dezinfekci 60 °C Odolné ručníky, povlečení, utěrky a bavlněné spodní prádlo Materiál musí teplotu snést; důležitý je i prostředek a konkrétní program Orientační přehled vhodných teplot, které závisí na materiálu, znečištění a požadované hygieně. Program Eco 40–60 nemusí prát při 60 °C
Název tohoto programu umí zmást.
Podle Evropské komise je určen pro společné praní běžně znečištěného bavlněného prádla, které je podle štítků pratelné na 40 nebo 60 °C. Čísla v názvu ale nejsou zárukou, že pračka vodu ohřeje právě na tyto teploty.
Výrobce spotřebičů Miele například vysvětluje, že teplotu přizpůsobuje množství náplně. Ve své české technické poradně
uvádí:
„Pokud je třeba vyprat bavlněné prádlo na vyšší teplotu, použijte program Bavlna, například při speciálních hygienických požadavcích.“
Když tedy potřebujete skutečné praní na 60 °C, podívejte se do návodu své pračky. Samotný
nápis Eco 40–60 pro takové rozhodnutí nestačí. Údaje o spotřebě na energetickém štítku se navíc vztahují právě k programu Eco 40–60, nikoliv automaticky ke každému nastavení spotřebiče. O kolik se může změnit spotřeba elektřiny
Teplota praní patří mezi možnosti,
jak ušetřit za elektřinu. Asociace GINETEX zveřejnila v roce 2022 výsledky měření švýcarské laboratoře Testex: snížení teploty ze 40 na 30 °C přineslo v testovaných podmínkách přibližně 30% úsporu energie. Praní na 60 °C naopak zvýšilo spotřebu proti čtyřicítce o více než polovinu. Ručníky potřebují při praní důkladnější hygienu než běžné svrchní oblečení. Pokud to štítek dovoluje, hodí se pro ně program na 60 °C. Foto: Kapitalio.cz / vygenerováno AI, ilustrační snímek
Nejde o pevná procenta pro každou domácnost. Záleží na pračce, programu i množství prádla. GINETEX
doporučuje:
„Snažte se prát při nejnižší teplotě, která stále zajišťuje uspokojivý výsledek.“ Pomůže i několik obyčejných návyků
Vyšší teplota nenapraví každou chybu. Než začnete všechny neúspěchy řešit šedesátkou,
vyplatí se zkontrolovat také způsob praní: Nepřeplňujte buben. Prádlo potřebuje prostor pro pohyb a pro působení vody s pracím prostředkem. Maximální náplň se liší podle programu. Dávkujte podle obalu. Rozhoduje množství a znečištění prádla i tvrdost vody. Více prostředku automaticky neznamená lepší výsledek. Pečujte o pračku. Čistěte ji podle návodu výrobce, včetně předepsaného údržbového cyklu. Po vyprání prádlo brzy vyndejte a usušte. Dlouhé ležení v mokrém bubnu dobrému výsledku nepomůže.
Při sušení doma
nezapomínejte také na větrání. Vlhkost uvolněná z prádla může přispívat k rosení oken, zvlášť v malé nevětrané místnosti.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, gesund.bund.de, sotex.cz, kingstonandrichmond.nhs.uk, europa.eu, miele.cz