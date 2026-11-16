Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura se rozhodl vypořádat s požadavkem demonstrantů na své odvolání. Místo vysvětlení kontroverzního nočního hlasování o zrušení televizních a rozhlasových poplatků vytáhl odpor k vysílání českých vojáků na Ukrajinu a plnění volebního programu SPD. Milionu chvilek pro demokracii připsal nesouhlas s vlastní politikou, zatímco organizátoři nedělní demonstrace na Letné požadují jeho odchod především kvůli způsobu řízení Poslanecké sněmovny. Současně žádají, aby SPD přišla o vedení Ministerstva obrany. Okamura však trvá na tom, že svůj volební program nezradí, a připomněl také odpor k plánované evropské půjčce Ukrajině. Premiér Andrej Babiš mezitím oznámil, že o odvolání předsedy Sněmovny ani o odebrání obrany SPD neuvažuje.
Tomio Okamura se pustil do obhajoby politického působení poté, co Milion chvilek pro demokracii požadoval na Letné jeho odvolání z čela Poslanecké sněmovny. Předseda SPD však výhrady demonstrantů pojal poněkud velkoryse a rovnou jim vysvětlil, co jim na jeho politice vlastně vadí. Za hlavní příčinu jejich požadavku označil snahu zrušit televizní a rozhlasové poplatky a odpor k vyslání českých vojáků na Ukrajinu. Organizátoři demonstrace ovšem Okamurovo odvolání zdůvodnili způsobem, jakým předseda Sněmovny řídil noční projednávání novely financování České televize a Českého rozhlasu. Koalice ANO, SPD a Motoristů tehdy prosadila první čtení návrhu hlasováním ve 4:36 ráno. Okamura v čele jednání sehrál klíčovou roli a stal se terčem kritiky za postup, který opozici i veřejnost překvapil. Předseda SPD nyní místo samotné organizace hlasování předložil veřejnosti obhajobu politických postojů, které hodlá nadále prosazovat.
Okamura se označil za hlavní tvář boje za zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Připomněl také odpor k případnému vyslání českých vojáků na Ukrajinu, které podle něj představuje přímé zapojení České republiky do války. Obě témata zařadil mezi důvody, proč jeho odpůrci požadují odvolání z čela Sněmovny. „Volební program SPD nezradím a budu ho dál prosazovat,“ oznámil předseda hnutí. K politickému odkazu na Ukrajinu přidal ještě nesouhlas s plánovanou půjčkou ve výši 45 miliard eur na rok 2027, za kterou by podle něj Česká republika neměla ručit. Z požadavku na odvolání předsedy parlamentní komory se v jeho podání stala debata o vojácích, financování Ukrajiny a věrnosti programu SPD. Pro člověka, který právě čelí kritice za řízení Sněmovny, podstatně pohodlnější disciplína než vysvětlování vlastního postupu při nočním jednání.
Okamura hájí program SPD. Demonstranti kritizují předsedu Sněmovny
Předseda SPD má samozřejmě právo prosazovat zrušení poplatků i odmítat vysílání českých vojáků do zahraničí. Problém, který otevřel Milion chvilek, se však týká výkonu jeho ústavní funkce. Okamura totiž není pouze předsedou politického hnutí. Jako předseda Poslanecké sněmovny odpovídá také za řízení jednání parlamentní komory, v níž zasedají vládní i opoziční poslanci. Právě způsob, jakým koalice pod jeho vedením prosadila první čtení sporné novely, se stal jedním z hlavních důvodů požadavku na odvolání. Předseda SPD však při obhajobě vystupoval především jako stranický politik připravený bojovat za program. Věrnost volebním slibům předložil jako odpověď na výhrady k parlamentnímu postupu, ačkoli mezi prosazováním politického programu a způsobem řízení schůze existuje podstatný rozdíl.
Hlasování ve 4:36 ráno navíc nebylo běžným pokračováním několikadenní otevřené rozpravy o podobě mediální legislativy. Vládní koalice překvapivě prosadila pevný čas pro projednání návrhu a následně jej posunula do druhého čtení. Opoziční poslanci kritizovali především způsob zařazení bodu a omezení prostoru pro parlamentní diskusi. Okamura čelil také opakovaným návrhům na odvolání, které vládní většina odmítala zařadit na program schůzí. Nyní se k požadavku připojili organizátoři demonstrace na Letné. Předseda SPD však místo obhajoby vlastních rozhodnutí při řízení Sněmovny připomněl odpor k poplatkům, což je politický postoj známý z programu jeho hnutí. Demonstranti přitom nezpochybňovali pouze obsah vládní novely. Kritizovali především postup, kterým koalice zajistila její projednání v nezvyklou noční hodinu.
Okamura navíc do sporu přivedl české vojáky na Ukrajině. Milion chvilek však požaduje odebrání vedení Ministerstva obrany SPD a tento požadavek zdůvodňuje konkrétními výhradami ke správě resortu. Organizátoři kritizují personální změny, snižování rozpočtu a neúčast českých vojáků na spojeneckých cvičeních. Předseda Sněmovny naproti tomu spojil jejich nespokojenost s odporem k vlastnímu postoji vůči možnému nasazení české armády na ukrajinském území. Z výtek ke správě Ministerstva obrany udělal další spor o věrnost volebnímu programu SPD. Česká účast na spojeneckých cvičeních a vyslání vojáků přímo do války na Ukrajině však nejsou totožné záležitosti. Předseda SPD obě témata využil při odmítnutí požadavků demonstrantů, aniž by se podrobně vypořádal s jejich konkrétními argumenty.
Premiér Okamuru podržel. SPD nepřijde ani o obranu
Andrej Babiš se za koaličního partnera postavil a v pondělí oznámil, že nehodlá řešit ani jeho odvolání, ani odebrání Ministerstva obrany SPD. Premiér tím odmítl oba hlavní požadavky, které Milion chvilek vůči předsedovi Sněmovny a jeho hnutí vznesl. Babišovo rozhodnutí není překvapivé vzhledem k politickému uspořádání vládní koalice. ANO potřebuje podporu SPD při prosazování vládního programu a Okamura patří mezi klíčové představitele současné parlamentní většiny. Demonstranti však nežádají premiéra o změnu výsledků voleb. Požadují vyvození politické odpovědnosti za konkrétní postup předsedy Sněmovny a za rozhodování Ministerstva obrany. Babiš jejich výzvu odmítl bez oznámení jakékoli změny ve vedení obou institucí.
Pro Okamuru představuje premiérovo stanovisko vítanou jistotu. Ve funkci předsedy Poslanecké sněmovny jej drží hlasy vládní koalice a Babiš nemá v úmyslu její personální uspořádání měnit. Předseda SPD se proto může dál věnovat rušení poplatků a výkladům o Ukrajině, aniž by musel bezprostředně řešit ztrátu ústavní funkce. Politická odpovědnost za jeho postup při kontroverzním hlasování však není totožná s otázkou, zda vládní většina disponuje dostatečným počtem hlasů k prosazení novely. Okamura může zákon podporovat jako předseda SPD. Kritika jeho působení v čele Sněmovny se však týká jednání, která řídí jménem celé parlamentní komory, nikoli pouze poslanců Babišovy koalice.
Letná připomněla hlasování ve 4:36 a výhrady k obraně
Na nedělní demonstraci na pražské Letné zazněly požadavky na odvolání Tomia Okamury z funkce předsedy Poslanecké sněmovny a na odebrání řízení Ministerstva obrany hnutí SPD. Milion chvilek spojil první požadavek s nočním hlasováním o novele financování České televize a Českého rozhlasu, kterou koalice posunula do druhého čtení ve 4:36 ráno. Organizátoři připsali odpovědnost za přípravu a řízení sporného postupu právě Okamurovi. Vedle ochrany nezávislosti médií veřejné služby upozornili na změny v resortu obrany, jeho rozpočet a přístup k alianční spolupráci. Premiér Babiš v pondělí oznámil, že ani jednomu z požadavků nevyhoví.
Okamura na demonstraci odpověděl připomenutím volebního programu SPD a rozhodnutím pokračovat v jeho prosazování. V souvislosti s požadavkem na odvolání znovu otevřel otázku českých vojáků na Ukrajině a přidal nesouhlas s ručením za evropskou půjčku. Letná však po něm nechtěla slib věrnosti SPD. Organizátoři požadovali jeho odchod z vedení Sněmovny kvůli hlasování ve 4:36 ráno a změnu v řízení Ministerstva obrany. Premiér Andrej Babiš oba požadavky odmítl.
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