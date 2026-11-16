V Nashvillu se 18. prosince 2026 boxuje o pás, který vyrostl ze slávy internetu. V hlavním zápase večera ale nastoupí Andrei Arlovski, 47letý bělorusko-americký bojovník těžké váhy s bilancí 34-24-0 a dvěma zápasy bez výsledku, který v roce 2005 držel titul UFC v těžké váze. Proti němu půjde o 17 let mladší influencer. Zní to jako kuriozita z okraje sportu, jenže Arlovski do toho nejde po sérii porážek. Redakce MMAmag proto nahlédla do výsledkové listiny pensylvánské atletické komise, podle níž veterán naposledy ukončil soupeře ve 3. kole.
Plakát z Nashvillu mluví jasně. O co se 18. prosince opravdu bojuje
Arlovski vyzve Chase DeMoora, 30letého amerického boxera a šampiona těžké váhy Misfits Boxing. Misfits Boxing je crossoverová boxerská organizace, kde se v ringu potkávají influenceři, internetová jména a veteráni MMA. Podle přepisu plakátu, který zveřejnil web POP MMA, jde o zápas o světový titul organizace v těžké váze; konkrétní váhový limit oznámení neuvádí.
Dějištěm je Nashville Municipal Auditorium, přenos má DAZN. Pás přitom hlídá muž, kterého v prosinci 2025 proslavilo jediné jméno, a bodové karty z toho večera vypadají jinak, než si většina lidí pamatuje.
Kdo je chlap, kterému stačilo jedno jméno
DeMoor, bývalý hráč amerického fotbalu známý z reality show Too Hot to Handle, obhájil titul 20. prosince 2025 na akci Misfits Mania v Dubaji proti Andrewu Tateovi. MMA Fighting uvádí, že vyhrál většinovým rozhodnutím se skóre 57-57, 58-56 a 58-56. Jeden ze tří rozhodčích tedy viděl remízu.
Titul drží, přesvědčivou převahu na bodech ne. Na profilu, který DeMoorovi vede sama organizace, redakce MMAmag našla jako poslední zápas datum 28. listopadu 2024; výhra nad Tateem v něm chybí. Otázka tedy zní, s jakou formou do toho jde sedmačtyřicetiletý Arlovski, a odpověď je černá na bílém ve výsledkové listině pensylvánské komise z února 2026.
Co Arlovski dělal od posledního večera v kleci
Naposledy v kleci nastoupil 29. června 2024 na UFC 303 v Las Vegas a prohrál s Martinem Budayem, slovenským těžkotonážníkem s bilancí 16-4-0 podle Sherdogu, rozděleným rozhodnutím. Bodové karty nevadské komise znějí 28-29, 29-28 a 27-30. Pak zamířil jinam.
Při debutu v Misfits Boxing 9. listopadu 2025, shodou okolností také v Nashvillu, knokautoval Kelechiho Dykea ve 4. kole v čase 1:10. A 7. února 2026 sebral titul BKFC, americké ligy boxu bez rukavic, Benu Rothwellovi: výsledková listina pensylvánské atletické komise u jejich zápasu uvádí TKO ve 3. kole v čase 1:14. V den zápasu s DeMoorem mu bude 47 let, 10 měsíců a 14 dní.
- UFC, těžká váha, 2005: titul na vrcholu světového MMA.
- BKFC, box bez rukavic: titulová výhra nad Rothwellem v únoru 2026.
- Misfits Boxing, 18. prosince 2026: zatím jen vyzyvatel.
Zbývá vysvětlit, proč promotér, který prodává internetová jména, staví do hlavního zápasu muže na prahu osmačtyřicátin.
Proč promotéři pořád vytáčejí čísla na čtyřicátníky z UFC
KOMENTÁŘ Organizace, která žije z klikacích jmen, dala hlavní zápas večera muži, kterému bylo v době zisku titulu v UFC 26 let. To není náhoda ani sentiment.
Misfits Boxing si kupuje legitimitu, kterou influencerský box sám nevyrobí. Na kartě přepsané z plakátu stojí vedle Arlovského Chris Barnett, kterého UFC v listopadu 2025 propustila po šesti startech s bilancí 2-4, dál 40letý Matt Riddle, jenž v MMA naposledy nastoupil 28. února 2014, a 46letý veterán Charles Bennett s bilancí 31-48-2, který jde proti Foxovi The G o titul v lehké váze. Jména z klece, ne z YouTube.
Dalo by se namítnout, že tohle je smutná poslední kapitola. Jenže Arlovski přichází po dvou výhrách a riskuje tu jediný on, promotér nic. Třetí pás ve třetí disciplíně je na stole 48 dní před jeho osmačtyřicátinami, a takovou nabídku v jeho věku odmítne málokdo.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka